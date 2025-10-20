Colpo di scena clamoroso: lascia la Juve e firma con l’Inter a parametro zero, esplode la rabbia dei tifosi

Scoppia il caos nel mondo del calcio italiano. Un affare a sorpresa, nato nel silenzio e cresciuto lontano dai riflettori, sta per cambiare gli equilibri tra Juventus e Inter. E questa volta, i tifosi bianconeri non la prendono affatto bene.

Dopo la vittoria che ha rilanciato i nerazzurri all’Olimpico, la squadra di Cristian Chivu vive un momento magico: gioco fluido, spogliatoio unito e soprattutto un mercato che promette scintille. L’ex bandiera della Primavera sembra aver trovato la formula perfetta per un gruppo che ora sa soltanto vincere. Ma il vero colpo di teatro arriva dall’Inghilterra.

Secondo le indiscrezioni raccolte da fonti vicine al Crystal Palace, il difensore Marc Guehi, titolare fisso nella nazionale inglese, ha deciso di non rinnovare il contratto con il club londinese. Una scelta che apre le porte a un trasferimento a parametro zero, con effetto a inizio 2026. E chi si è già mosso in anticipo? Proprio l’Inter di Beppe Marotta, maestro riconosciuto dei colpi a costo zero.

Dalla Premier arriva la conferma che ha fatto infuriare i tifosi juventini: «Volevamo che restasse, ma ha scelto un’altra strada», ha dichiarato Oliver Glasner, tecnico del Palace. Parole che suonano come una sentenza. Guehi ha già deciso: niente rinnovo, testa altrove.

La Juventus, che aveva messo da tempo gli occhi sul centrale britannico, si ritrova così beffata ancora una volta. Mentre a Milano si lavora sottotraccia per chiudere l’accordo direttamente con l’entourage del giocatore, anticipando la concorrenza e preparando un nuovo “colpo Marotta”.

Dalla rabbia bianconera all’euforia nerazzurra, il passo è breve. Se l’affare andrà in porto, l’Inter non solo strapperà un talento da futuro top mondiale, ma infliggerà alla Juventus una ferita di mercato difficilmente digeribile.

Un vero e proprio scippo che potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio italiano.

E ora una domanda resta sospesa nell’aria: quanto manca all’annuncio ufficiale?

I migliori bookmaker