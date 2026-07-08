Roma: Gasperini elogia i Rinnovi ma sostiene che la Champions sarà durissima.

Gasperini - Stadiosport.it

I motori della nuova stagione calcistica stanno per accendersi e in casa giallorossa l’adrenalina è già a livelli altissimi. A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente il tecnico, intervenuto a margine della presentazione dei nuovi palinsesti televisivi a Milano. Dopo aver centrato una spettacolare qualificazione alla massima competizione europea grazie a una cavalcata trionfale nella seconda parte dello scorso campionato, l’allenatore non nasconde l’entusiasmo ma lancia un chiaro messaggio all’ambiente: l’Europa che conta non fa sconti a nessuno e per essere competitivi servirà uno sforzo collettivo importante a partire dalle prossime settimane.

La fase di riposo sta per concludersi e il raduno ufficiale darà il via ai lavori sul campo. Tuttavia, dietro le quinte la macchina societaria non si è mai fermata, con la dirigenza e l’area tecnica in costante contatto per pianificare le mosse strategiche in vista di un’annata che si preannuncia tanto affascinante quanto logorante dal punto di vista fisico e mentale.

Blindare i big per dare continuità al progetto tecnico

Uno dei temi più caldi all’ordine del giorno riguarda la stabilità dello spogliatoio. Nelle ultime settimane le indiscrezioni sui prolungamenti contrattuali di alcune colonne portanti della squadra hanno tenuto banco tra i tifosi. L’allenatore si è espresso in modo estremamente positivo riguardo alle operazioni in corso per blindare elementi chiave come Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, sottolineando come la permanenza dei giocatori più rappresentativi sia il punto di partenza fondamentale per mantenere intatta l’identità tattica del gruppo.

La firma sui nuovi accordi rappresenta un segnale di forte unione d’intenti tra la presidenza e i calciatori, tutti determinati a proseguire insieme un percorso di crescita che ha già regalato grandi soddisfazioni. Anche se gli annunci ufficiali spettano alla società, filtra grande ottimismo e la certezza che la blindatura dei senatori permetterà di affrontare il ritiro estivo con maggiore serenità, concentrandosi esclusivamente sulla preparazione atletica.

Il mercato entra nel vivo dopo la vetrina internazionale

Il calciomercato ha vissuto una fase di parziale stallo a causa dei grandi tornei internazionali che hanno catalizzato l’attenzione di osservatori e addetti ai lavori. Con la conclusione della kermesse mondiale, le trattative sono pronte a subire una netta accelerazione. Il direttore sportivo è al lavoro su più fronti per individuare i profili ideali in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa e garantire quelle rotazioni necessarie per reggere il doppio impegno settimanale.

I contatti tra la guida tecnica, il nuovo ds e la proprietà sono quotidiani e improntati alla massima collaborazione. L’obiettivo condiviso non è quello di stravolgere un organico che ha già dimostrato solidità e valori morali importanti, bensì di inserire innesti mirati in settori strategici. Le corsie esterne rimangono una delle priorità storiche da rinforzare per assecondare lo sviluppo del gioco offensivo, ma l’evoluzione delle trattative dipenderà anche dalle occasioni che si presenteranno per completare il reparto d’attacco con valide alternative ai titolari.

La gestione del gruppo e l’analisi della scorsa stagione

Ripercorrendo le tappe che hanno portato alla conquista del pass europeo, l’allenatore ha voluto elogiare la capacità di reazione dimostrata dai suoi ragazzi nei momenti cruciali dell’anno. Nonostante un passaggio a vuoto nel mese di febbraio, la squadra ha saputo compattarsi e ritrovare quella brillantezza che ha permesso di inanellare una serie di risultati positivi consecutivi, capitalizzando al meglio il ritorno a pieno regime di tutti gli effettivi della rosa.

La forza del gruppo si è vista soprattutto nella gestione della pressione dopo alcune sconfitte dolorose, dimostrando che la crescita mentale ha viaggiato di pari passo con quella tecnico-tattica. Proprio da questa consapevolezza nei propri mezzi si dovrà ripartire per affrontare una stagione in cui l’asticella si alzerà notevolmente e dove ogni minimo dettaglio farà la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Le insidie della nuova Champions League

Il ritorno sul palcoscenico continentale più prestigioso rappresenta il coronamento di un sogno, ma porta con sé sfide organizzative e atletiche senza precedenti. Il nuovo format della competizione richiede una rosa profonda e qualitativamente omogenea per evitare che la fatica accumulata nei turni infrasettimanali possa compromettere il cammino in campionato.

La mentalità con cui la squadra si presenterà ai blocchi di partenza sarà decisiva. L’obiettivo dichiarato è quello di recitare un ruolo da protagonisti e non da semplici comparse, affrontando a viso aperto i top club europei senza timori reverenziali ma con il pragmatismo e l’organizzazione tattica che hanno sempre contraddistinto le squadre guidate dall’attuale tecnico giallorosso.