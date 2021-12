Classifica Girone d’Andata Serie A 2021-2022: Inter Campione d’Inverno

Serie A, la classifica dopo il girone d’andata: l’Inter stacca tutti ed è di nuovo campione d’inverno.

Archiviato il girone d’andata della Serie A: primeggia ancora l’Inter, nonostante il passaggio di testimone tra Conte e Inzaghi. La squadra nerazzurra ha chiuso il 2021 davanti a tutti, con quattro punti di vantaggio su Napoli e Milan.

I nerazzurri hanno accusato qualche passaggio a vuoto nel periodo tra fine ottobre e inizio novembre, ma sulla lunga distanza si sono dimostrati ancora la squadra più forte. Il Napoli, viceversa, era partito con un filotto di sette vittorie consecutive, poi ha cominciato a perdere colpi, cadendo in casa contro lo Spezia nell’ultima giornata del girone d’andata.

Dietro all’Atalanta, che si conferma una big del nostro campionato, si trova una Juventus in ricostruzione, che procede ad intermittenza. Maluccio le romane, sesta e ottava, mentre nel mezzo si attesta l’ottima Fiorentina di Vincenzo Italiano, che conferma tutte le proprie doti da allenatore.

In zona retrocessione ci sono il solito Genoa, che nel girone di ritorno trova sempre il modo per salvarsi, un Cagliari completamente allo sbando e una Salernitana, che oltre ad avere un organico poco adeguato alla categoria, rischia ora di lasciarla per via della vicenda sulla doppia proprietà di Lotito.

Serie A, la classifica del girone di andata

Inter 46

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma 32

Fiorentina 32

Lazio 31

Empoli 27

Bologna 27

Torino 25

Verona 24

Sassuolo 24

Udinese 20

Sampdoria 20

Venezia 17

Spezia 16

Genoa 11

Cagliari 10

Salernitana 8

Migliori Bookmakers AAMS