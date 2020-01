Classifica club più ricchi al mondo secondo Deloitte Football Money League 2019: Barcellona 1°, Juventus nella Top100

La 23ma edizione del report mondiale più affidabile di analisi finanziaria dei club calcistici ha stilato la graduatoria delle squadre più ricche del mondo. Davanti a tutti il duopolio spagnolo blaugrana-blanco.

Tutto come previsto, o quasi. L’edizione 2019 del Deloitte Football Money League, che svolge la funzione di analisi e osservazione economico-finanziaria sui club calcistici, ha stilato la classifica, per il 2020, dei club più ricchi al mondo.

La graduatoria non riserva sorprese di particolare rilievo, in quanto i colossi del vecchio continente la fanno da padrone. In testa c’è il Barcellona, che tocca quota 840,8 milioni di euro, e supera il Real Madrid, ora secondo.

A determinare questa staffetta al vertice è stato, più che altro, la decisione del club blaugrana di portare del tutto le attività di merchandising e licenze per avere un maggior controllo sul brand.

A completare il podio si consolida il Manchester United, che si staziona a 711,5 milioni di euro. Al quarto posto, molto distaccato, c’è il Bayern Monaco, seguito dai “qatarioti” del Paris Saint Germain.

A portare lustro al calcio italiano, al decimo posto e quindi dentro la Top10, c’è la Juventus, che totalizza ben 459,7 milioni di euro, subito davanti all’Arsenal e a dietro al Chelsea di Abramovich.

Per quanto riguarda le altre italiane in classifica, infine, troviamo l’Inter in 14ma posizione (364,6 milioni) e la Roma al 16mo posto (231 milioni).

