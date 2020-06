Classifica Campionati per media gol: Bundesliga 1°, Serie A 2°

Bundesliga – Qual è il campionato più spettacolare al mondo? Questa è una domanda che si rincorre spesso tra appassionati e addetti ai lavori, e che trova diverse risposte a seconda del concetto di calcio in cui ciascuno maggiormente si rispecchia. Ci sono gli esteti della tattica che preferiscono vedere partite più ragionate ed ordinate, coloro i quali invece sostengono che l’intensità e i ritmi alti siano l’ingrediente principale per generare uno spettacolo godibile.

Come dirimere la questione, dunque? Per farlo ci si può appellare alla matematica e alle statistiche andando ad analizzare la media gol per partita relativa ai vari campionati. e vedere in quale lega si segna di più rispetto alle altre. È ciò che ha fatto il sito World Football Stats prendendo in considerazione, per tutti i campionati europei, l’insieme dei gol segnati nelle ultime 150 partite e procedendo, dunque, al calcolo della media reti per match.

Bundesliga logo

I dati raccolti vedono la Bundesliga austriaca, prima con una media di 3,37 gol a partita, immediatamente seguita dalla Pepsidelid islandese con una media di 3,2 gol nelle ultime 150 partite. Per ciò che riguarda i top cinque campionati europei, la Bundesliga tedesca è prima, (terza in classifica generale), con una media di 3,11 gol a partita. Sorprende, poi, la nostra Serie A, seconda tra i Big-five, e sesta in classifica generale con una media di 2,95 gol per match (sono 148, in questo caso, le gare prese in esame).

Questo a dispetto dei luoghi comuni che vedono spesso il nostro Campionato sotto accusa per via di un eccessivo tatticismo. Bundesliga e Serie A sono riuscite a staccare di parecchio, in questa particolare graduatoria, un Campionato come la Premier League, da molti considerato il migliore e più spettacolare in Europa. Il Campionato dei “Tre leoni” è ventesimo in classifica (con 148 match presi in esame), con una media di 2,57 gol per match. Di poco staccata la Serie B, ( ventiduesima), con una media di 2,52 reti negli ultimi 150 match.

