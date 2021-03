Clamoroso: World Lab Technologies vuole acquistare il Milan

In questo tranquillo sabato pomeriggio, mentre prepara la sfida durissima in quel di Verona, il Milan torna improvvisamente ad occuparsi di materie non sportive poiché, senza che alcuno anticipasse alcunché, sarebbe nel mirino di un nuovo compratore.

Tale compratore si chiama World Lab Technologies, un fondo come Elliott, ma non speculativo bensì di investimento. Si tratta del gruppo interessato, tempo fa, all’acquisizione di Tik Tok per la cifra spaventosa di 50 miliardi.

Facente capo all’uomo d’affari moldavo Alexandr Jucov e avente sede negli USA, questo fondo, come da comunicato ufficiale rilasciato dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e Mauro Gagliardi, quest’ultimo titolare del Marriotts Legal Service, “WLT è un fondo con una rilevantissima capacità economica che si occupa di investire in energie rinnovabili, infrastrutture, tecnologia e sport“.

I tre legali citati dal comunicato “hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica AC Milan S.p.a. da parte del fondo di investimento World Lab Technologies inc., facente capo al sig. Alexandr Jucov“.

Il documento prosegue con una breve descrizione dell’attività del gruppo (“energie rinnovabili, infrastrutture, tecnologia e sport“), mette al corrente che l’attività legale fuori dall’Italia è affidata allo studio Baker McKenzie e, infine, annuncia che maggiori dettagli verranno resi noti solo in caso di intesa di massima con Elliott. I legali italiani non daranno altre informazioni.

Cosa significa tutto questo, al di là di discussioni economiche al momento non affrontabili per ovvi motivi? In realtà non è dato sapere nemmeno cosa accadrà in ambito sportivo: non è detto che arrivi un’era di spese degne di uno sceicco, anzi è altamente improbabile visti i tempi, ma è invece possibile che arrivi un’era di consolidamento con trattative per giocatori già pronti e nel pieno della carriera, ovviamente affiancato allo scouting.

