Clamoroso: Suning ha messo il Jiangsu in vendita per 1 centesimo! 67 milioni di debiti e rischio fallimento

Le recenti difficoltà economiche del gruppo Suning sono sotto gli occhi di tutti. La famiglia Zhang, oltre che dell’Inter è alla guida anche del club cinese Jiangsu FC, squadra campione di Cina, ma ci sono brutte notizie provenienti da quei lidi.

La famiglia Zhang, alla guida dell’Inter e del Jiangsu FC

Suning ha, infatti, messo in vendita il club a causa di molti debiti protratti per diversi anni (la cifra complessiva si avvicina intorno ai 64 milioni di euro) dovuti soprattutto a stipendi non pagati.

Così l’avventura di Suning nel Jiangsu FC potrebbe finire nel peggior modo possibile.

Il gruppo cinese è alla guida della squadra dal 2015 ma le sue recenti difficoltà economiche profonde hanno reso necessario guardarsi intorno in cerca di possibili nuovi acquirenti.

Da alcune fonti (una tra tutte il portale Titan Sport Plus) sembrerebbe anche che il club sia in vendita ad un prezzo simbolico di 1 centesimo, con l’obbligo però, per i nuovi proprietari, di accollarsi tutti i debiti della squadra ormai allo sbando.

Al momento nuovi acquirenti all’orizzonte non si riescono a trovare e nella peggiore delle ipotesi il Jiangsu FC rischierebbe addirittura il completo fallimento, nel caso in cui non riuscisse a risolvere questa complicata faccenda entro l’inizio della nuova stagione.

I media nazionali cinesi parlano anche di un possibile interessamento da parte del governo municipale di Wuaxi ma l’accordo è ancora lontanissimo.

Il presidente nerazzurro Steven Zhang

Dal canto suo anche l’Inter è da un po’ di tempo in cerca di nuovi fondi e nuovi azionisti, in grado di mantenere in buona salute le casse della società nerazzurra che, a questo punto, non può che guardare con paura e sfiducia a ciò che accade in Cina, sperando che la cosa non si ripeta in casa propria (rassicurazioni a riguardo sono arrivate prontamente da parte della società).

Guai seri, quindi, per Suning e la famiglia Zhang. Solo in futuro, però, si capirà definitivamente quale sarà il nuovo ruolo in società per l’attuale proprietà cinese dei nerazzurri alla ricerca spasmodica di nuovi acquirenti per l’Inter.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS