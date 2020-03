Clamoroso: Ronaldinho arrestato in Paraguay

Ronaldinho in stato di fermo in Paraguay: l’accusa è di possesso di documenti falsi

Resort Yacht & Golf Club Paraguayo

Ronaldinho è indubbiamente uno dei migliori giocatori di calcio di tutti i tempi. Il suo talento ha scritto pagine di storia calcistica e, ancora oggi, è amato e venerato ovunque. Tuttavia la sua brillante carriera e la sua enorme popolarità non gli hanno impedito di mettersi nei guai in Paraguay.

Da sempre sopra le righe, l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, è stato fermato dalle autorità paraguaiane con l’accusa di possesso di documenti falsi. Lo stato di fermo coinvolgerebbe anche il suo inseparabile fratello, Roberto De Assis che da sempre ricopre il ruolo di procuratore del giocatore.

L’ex calciatore brasiliano era volato nel paese sudamericano, insieme al suo entourage, al fine di intraprendere un’iniziativa benefica che lo avrebbe visto fare da testimonial per un programma di assistenza sanitaria per bambini accessibile gratuitamente.

Tuttavia il piano è andato a rotoli quando, non appena giunti al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo di Asuncion, a lui e a suo fratello è stato contestato l’utilizzo di documenti di nazionalità paraguaiana risultati contraffatti. In particolare il passaporto falso mostrerebbe correttamente il suo nome, il luogo e la data di nascita, ma indica erroneamente che è un cittadino del Paraguay naturalizzato.

Precedenti per il calciatore, relativi al suo passaporto, si erano verificati già nel 2018 quando il documento originale gli era stato ritirato per danni ambientali commessi in Brasile nel lontano 2015 e per i quali il calciatore si era rifiutato di pagare l’ammenda stabilita. Tuttavia Ronaldinho e suo fratello erano riusciti a recuperare i passaporti dopo aver accettato di pagare una sanzione da un milione di dollari eludendo così, il divieto di viaggio di 10 mesi all’estero.

Non c’è pace per l’ex stella del calcio che, a seguito delle dovute perquisizioni gli sono stati sequestrati tutti i documenti identificativi nonché il proprio smartphone. Attualmente, il Ministero degli Interni del Paraguay rende noto che il brasiliano e suo fratello sono sotto sorveglianza degli agenti nel resort in cui alloggiano.

Maggiori informazioni verranno rilasciate nelle prossime ore mediante conferenza stampa.

