Clamoroso: possibile scambio Messi-Mbappé tra Barcellona e PSG

Notizia bomba che rimbalza dalla Spagna: Barcellona e Paris Saint Germain sarebbero pronte ad un clamoroso scambio Messi-Mbappé.

Quella che giunge dalla Spagna è una notizia a dir poco clamorosa; stando infatti a quanto riportato dai media iberici, Barcellona e Paris Saint Germain sarebbero pronte ad un clamoroso scambio che, in estate, porterebbe Lionel Messi all’ombra della Torre Eiffel e Kylian Mbappé sotto la Sagrada Familia.

Scambio Messi-Mbappé: si può fare?

La recente sconfitta in Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao, in cui è stato anche espulso per la prima volta da quando veste il blaugrana del Barcellona, ha alimentato ancora di più i malumori del fuoriclasse argentino che se l’anno scorso aveva evitato cause inutili contro il club che lo ha reso grande e che lui ha reso grande a sua volta, quest’anno sembra non avere più stimoli che possano trattenerlo anche solo un giorno in più in Catalogna.

Messi vuole cambiare aria, ma le squadre che possono permettersi il suo ingaggio sono probabilmente solo due: il Manchester City del suo ex allenatore Pep Guardiola e il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino. Il club inglese non ha mai nascosto l’interesse per il 33 enne di Rosario, ma al momento non ci sono notizie altisonanti che parlano di una trattativa imminente. Restano quindi i parigini che sognano di riunire la coppia Neymar-Messi, dovendo però rinunciare, anche per il rispetto delle norme del Fair Play Finanziario, ad un pezzo da 90 come Mbappé che, ormai stufo del basso livello della Ligue 1, vorrebbe giocarsi le sue carte in un campionato più competitivo come quello spagnolo.

Al momento non sappiamo dire se tale “scambio” (che poi scambio non è visto che Messi sarà libero dal 1° luglio, mentre Mbappé ha ancora un anno di contratto col PSG) andrà realmente in porto, ma quel che è certo è che i due talenti cambieranno sicuramente maglia alla fine della stagione 2020-2021. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS