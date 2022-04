Clamoroso: Lewis Hamilton e Serena Williams nel consorzio che vuole acquistare il Chelsea

Premier League, il Chelsea è in cerca di acquirenti: anche Serena Williams e Lewis Hamilton nella cordata, guidata da Martin Broughton, interessata all’acquisto del club. Il sette volte campione del mondo F1 ha già confermato le indiscrezioni.

Ci sono anche Lewis Hamilton e Serena Williams tra i potenziali acquirenti del Chelsea FC. Le due icone sportive afroamericane, un sette volte campione mondiale di F1 e una vincitrice di 23 tornei slam al singolare, fanno parte della cordata capitanata da Martin Broughton, ex presidente del Liverpool e di British Airways, che intende acquistare il club campione d’Europa.

I due atleti hanno promesso di investire rispettivamente 10 milioni di sterline per supportare Broughton nella trattativa, e assicurare un futuro a una delle squadre più vincenti degli ultimi anni. Dopo la decisione del Governo Johnson di congelare gli asset russi presenti sul territorio della Corona, il Chelsea, di proprietà del magnate russo Roman Abramovich, è stato messo in vendita e ora aspetta una nuova dirigenza da cui ripartire.

Lewis Hamilton Immagine tratta dal suo profilo Facebook

Interrogato sul suo coinvolgimento, e quello della Williams, nella trattativa, Lewis Hamilton ha subito confermato le indiscrezioni, durante la conferenza stampa di presentazione del GP di Imola: “Ho un rapporto stretto con Serena Williams, atleta e donna straordinaria. Le ho detto che volevo essere coinvolto e poi anche lei ha voluto unirsi al progetto per il Chelsea – le parole del pilota in conferenza stampa – Ci sono stati comunicati gli obiettivi in caso di vittoria dell’asta e ne sono felice”.

Un sogno, quello di entrare a far parte del mondo del calcio, che Hamilton coltivava sin da bambino: “Ho giocato a calcio sin da quando avevo quattro anni. Ho praticato questo sport sino ai 17 anni, giocando nel team della scuola. Durante l’infanzia, giocavo a calcio nella strada in cui vivevo. Ricordo che ogni bambino tifava un team in particolare, e mia sorella mi spinse a tifare l’Arsenal, di cui divenni fan quando avevo sei anni”.

La passione per il Chelsea viene però dallo zio Terry, grande tifoso del “Blues”, che lo accompagnava a vedere le partite da piccolo: “Il Chelsea è uno dei club più importanti e di successo del mondo. Così, appena ho sentito di questa opportunità, ho pensato – Wow, sarebbe fantastico entrare a farne parte di qualcosa di tanto grande -“.