Clamoroso in NFL, record Mahomes: contratto più ricco della storia dello sport da 450 milioni!

Il contratto decennale firmato dal quarterback dei Kansas City Chiefs rappresenta un record nella storia dello sport

Patrick Lavon Mahomes II, per tutti semplicemente Patrick Mahomes, è il quarterback dei Kansas City Chiefs, una delle 32 franchigie facenti parte della NFL (National Football League). Non una qualsiasi, ma quella che detiene l’ambitissimo Vince Lombardi Trophy, avendo vinto l’ultimo Super Bowl, il 54.esimo della storia, battendo 31-20 i San Francisco 49ers all’Hard Rock Stadium di Miami.

Mahomes, entrato nella Lega come scelta #10 al Draft 2017, è diventato quarterback titolare di Kansas City nella stagione 2018-19, dopo la cessione di Alex Smith ai Washington Redskins. E da allora, possiamo dire, non si è più fermato.

Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, durante le interviste successive alla vittoria nel Super Bowl dello scorso 2 febbraio (foto da: youtube.com)

In appena due anni, il 24enne nativo di Tyler, Texas, ha ottenuto tra le altre cose due convocazioni al Pro Bowl (l’All-Star Game della NFL), venendo nominato MVP nel 2018, Miglior Quarterback e Miglior Giocatore Offensivo sempre nel 2018, con inserimento nel First Team All-Pro.

L’apice, però, Mahomes l’ha toccato nella passata stagione, dove ha guidato gli Chiefs al secondo titolo della loro storia (il primo risaliva al 1970), con tanto di nomina ad MVP del Super Bowl. Oltre che per le sue eccelse prestazioni in campo, Mahomes sta facendo parlare tanto di sé in questi giorni.

Con la franchigia che disputa le proprie partite casalinghe nello storico Arrowhead Stadium, Mahomes ha un contratto che scadrà tra due anni, nei quali guadagnerà quasi 28 milioni di dollari (27.6 per la precisione). Due giorni fa ecco la bomba: il texano ha infatti sottoscritto con la sua squadra un rinnovo a partire dal 2022 e della durata di addirittura 10 anni per la somma record di 450 milioni di dollari. Con i bonus, potrà arrivare fino a 503 milioni di dollari.

Si tratta non solo del contratto più lungo della storia della NFL, ma anche del più ricco nella storia degli sport professionistici americani, ‘migliorando’ il primato appartenente a Mike Trout, giocatore dei Los Angeles Angels, MLB (Major League Baseball), che nel marzo 2019 aveva firmato un contratto di 12 anni a 426.5 milioni di dollari.

A livello di guadagni nel singolo anno, invece, ci sono sportivi che incassano anche più del doppio di quanto farà Mahomes. Pensiamo a Roger Federer, accreditato di 106.3 milioni di dollari, mentre Michael Jordan è lo sportivo che, in assoluto, ha guadagnato più di tutti finora, con un patrimonio stimato di oltre 2 miliardi di dollari, con un incremento negli ultimi 12 mesi di 300 milioni di dollari grazie all’aumento di valore degli Charlotte Hornets, la franchigia NBA di cui detiene il 70%, e di altri 145 milioni principalmente grazie alla Nike (stime Forbes).

