Clamoroso: il Cile tratta con Spalletti come nuovo C.T.

Il tecnico toscano è tra i papabili futuri allenatori della nazionale di calcio cilena.

A riportare questa particolare notizia ci pensano proprio i media cileni, attraverso Al Aire Libre. A quanto pare la Federcalcio nazionale è intenzionata a dare il ben servito all’attuale C.T., il colombiano Reinaldo Rueda, alla guida della Roja dal 2018 e Luciano Spalletti rientrerebbe nella cerchia dei suoi possibili successori.

I fantomatici contatti tra la federazione e Luciano Spalletti pare ci siano stati, arrivando anche ad un consenso di massima dell’allenatore per poter poi trattare effettivamente sul contratto da stendere.

Il tecnico Luciano Spalletti, 61 anni, attualmente senza panchina – fonte: profilo Twitter Roma

Al momento però, sussistono due ostacoli non di poco conto ma comunque facilmente superabili (almeno uno). Si tratta in primis, banalmente, della lingua. Il tecnico toscano non conosce lo spagnolo ma la sua esperienza all’estero gioca a suo favore. Sono sotto gli occhi di tutti le ottime prestazioni raccolte da Spalletti nella sua esperienza russa alla guida dello Zenit di San Pietroburgo. Ostacolo, quindi, tutto sommato di facile risoluzione.

Il secondo intoppo è rappresentato dallo stipendio. Il tecnico ex Inter ha, infatti, un ingaggio molto alto.

Ai tempi dell’Inter il suo stipendio netto si aggirava intorno ai 4,5 milioni netti all’anno. I nerazzurri, tra l’altro, pagano ancora tale somma, in quanto il contratto con Spalletti formalmente scade nel 2021, ma questa è un’altra storia.

Ci sarebbe da trovare un accordo definitorio anche su questo aspetto meramente economico tra il tecnico toscano e la federazione cilena.

Sarebbe una inconsueta occasione (ma pur sempre un’occasione) per il tecnico di poter tornare finalmente ad allenare, a riassaporare l’atmosfera del prepartita e tutto quello che ad un amante del calcio potrebbe mancare lontano da questo mondo. Spalletti, infatti, una volta esonerato dalla squadra nerazzurra, ormai da circa due anni, non ha più ricevuto nessuna chiamata concreta da parte di altri club.

