Clamoroso: Advent vuole la Serie A, valutazione da 13 miliardi

Nuova pretendente per i diritti televisivi della Serie A. Il fondo d’investimento Advent International sarebbe pronto a presentare un’offerta di 13 miliardi alla Lega per acquistare quote dei diritti televisivi del nostro massimo Campionato di calcio. Un’offerta che succede a quelle già presentate nei giorni scorsi dai fondi Cvc (2 miliardi per il 20% delle quote dei diritti televisivi) e Bain (3 milirdi per il 25%9), delle quali vi avevamo già parlato.

Una proposta, quella presentata dal fondo Advent, che, se confermata, farebbe compiere alla nostra Serie A un ulteriore balzo in avanti verso i top campionati europei quali Premier, Liga e Bundesliga. Più nello specifico, come scrive il Corriere della Sera, il giro d’affari in Serie A è stato pari a circa 2,5 miliardi per l’annata 2018-2019 su un totale di 28,9 miliardi a livello europeo (fonte: Annual Review of Football finance). Un ammontare di ricavi che attesta la Serie A quale quarto campionato più ricco d’Europa, alle spalle di Premier League, Liga e Bundesliga appunto.

Serie A logo

Sempre il Corriere della Sera riferisce che le tre offerte sono al vaglio di un comitato composto da quattro persone: il Presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello del Napoli Aurelio De Laurentiis, il Presidente della Lazio Claudio Lotito e l’AD dell’Atalanta Luca Percassi (questi ultimi anche consiglieri di Lega). Le tre proposte verranno valutate e, chi dovesse uscirne vincitore, si assicurerebbe una buona fetta degli introiti dei diritti televisivi derivanti dalla nostra Serie A.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS