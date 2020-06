Serie A. diritti tv: BAIN sfida CVC e offre tre miliardi

Si apre una nuova partita sul fronte diritti televisivi della Serie A a partire dal 2021. L’accordo triennale siglato con Sky e Perform, (che possiede la piattaforma Dazn ),scade alla fine della prossima stagione e, a quel punto, ci sarà da ridiscutere la vendita del prodotto alle televisioni. Il maggior interlocutore della Lega Calcio è attualmente il fondo d’investimenti CVC che ha nelle sue intenzioni quella di creare una New Company con la Lega stessa acquistando il 20% delle partecipazioni di questa nuova Società per la cifra di 2,2 miliardi di euro e garantendosi la trasmissione delle partite di Serie A per i prossimi 10 anni a partire dal 2021,

Un’offerta allettante che, non solo è superiore alla cifra percepita dalla Lega in base ai contratti attualmente in essere (973 milioni complessivi da Sky e Perform), ma potrebbe permettere alla Lega di trasmettere la Serie A su una propria piattaforma, come già accade in Francia con MediaPro.

Logo ufficiale Serie A, dalla pagina “Facebook” della “Serie A”

Come scrive “Il Sole 24 Ore”, però, CVC non sarebbe l’unico soggetto interessato a trattare con la Lega l’acquisizione dei diritti di trasmissione del campionato. Ci starebbe pensando anche BAIN, Società d’investimenti statunitense che avrebbe presentato al Presidente Dal Pino e all’AD De Servio un’offerta pari a 3 miliardi per l’acquisto del 25% delle quote della nuova Società che si andrebbe a costituire, con la Lega sempre nel ruolo di azionista di maggioranza.

La partita rimane dunque aperta e bisognerà attendere gli sviluppi delle trattative per capire verso quali direzioni si orienterà la Lega Calcio. Non v’è dubbio che l’ingresso di certi soggetti, a determinate cifre, garantirebbe introiti ancora maggiori alla nostra Serie A, avvicinandola agli standard dei top campionati europei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS