CIES, classifica portieri più costosi: Meret batte Donnarumma

E’ arrivata anche la classifica dei portieri più costosi. Nella top 10 sono presenti due protagonisti del calcio italiano, come Pau Lopez ed Alex Meret. Fuori dalla lista, invece, Gigi Donnarumma. I valori più alti corrispondono ai due portieri della Nazionale brasiliana: Ederson ed Allison Becker

In questi giorni il CIES Football Observatory ha stilato varie classifiche, che considerano i calciatori più costosi ruolo per ruolo. I numeri che ne sono usciti sono veramente importanti, che arrivano spesso a tre cifre per i giocatori più forti e famosi.

In questa classifica, in particolare, il CIES ha considerato i 10 portieri con valore di mercato più alto al mondo. Nella lista sono presenti anche due protagonisti del calcio italiano, come Pau Lopez e Alex Meret. A sorpresa rimane fuori il portiere della Nazionale Gigi Donnarumma, che viene quindi scavalcato dal suo compagno azzurro.

Il portiere della Roma è nella prima stagione in giallorosso, ed ha già fatto vedere grandissime parate. Le sue prestazioni hanno convinto la società, che lo acquistò dal Real Betis per 23,5 milioni di euro, caratterizzando il record nella storia dei portieri della Roma. Ora il suo valore corrisponde a 37,9 milioni di euro e il club di Pallotta se lo tiene stretto con un contratto di 5 anni.

L’unico italiano presente, cioè Alex Meret, è alla seconda stagione al Napoli, dopo aver giocato una bel campionato con la Spal ceduto in prestito dall’Udinese. Seppur molto giovane, è già entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, che lo fece esordire il 18 novembre del 2019 all’età di 19 anni. Il suo valore di mercato attuale corrisponde a 35,7 milioni di euro ed è il fanalino di coda della top 10.

A guidare la classifica dei portieri più costosi ci sono due brasiliani: il primo è Ederson del Manchester City, con 86,8 milioni di euro e il secondo è Alisson Becker del Liverpool con 84,2 milioni di euro. A finire sul podio c’è anche il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga, con valore di mercato di 76,4 milioni.

La classifica CIES completa dei portieri più costosi:

1. Ederson, Manchester City – 86,8 milioni di euro

2. Alisson Becker, Liverpool – 84,2 milioni di euro

3. Kepa Arrizabalaga, Chelsea – 76,4 milioni di euro

4. Jan Oblak, Atletico Madrid – 52,7 milioni di euro

5. Marc-André ter Stegen, Barcellona – 50,2 milioni di euro

6. Thibaut Courtois, Real Madrid – 47,5 milioni di euro

7. David De Gea, Man United – 47,3 milioni di euro

8. Jordan Pickford, Everton – 45,2 milioni di euro

9. Pau Lopez, Roma – 37,9 milioni di euro

10. Alex Meret, Napoli – 35,7 milioni di euro

