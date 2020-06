CIES, classifica calciatori più costosi in Europa: Mbappè 1°, poi Sterling e Sancho

L’istituto di statistica che monitora tutti i campionati europei ha diramato la classifica dei 10 calciatori più costosi che giocano in Europa.

10. Harry Kane – 118.7 milioni di euro.

Valutazione che si è anche abbassata a causa della stagione tormentata dagli infortuni per il fortissimo centravanti inglese del Tottenham.

9. Alphonso Davies – 133.5 milioni di euro.

Una vera sorpresa visto che questa è la prima stagione in Europa per il terzino canadese del Bayern Monaco che, arrivato in sordina, ha stupito tutti con la sua tecnica e velocità.

8. Antoine Griezmann – 136.4 milioni di euro.

Forse il colpo più importante dello scorso calciomercato, il francese arriva al Barcellona dove inizialmente fatica ad inserirsi ai suoi livelli; tuttavia anche con la maglia blaugrana fa vedere le sue immense qualità in un tridente fantastico con Messi e Suarez.

7. Sadio Manè – 139.2 milioni di euro.

Migliora di stagione in stagione la freccia senegalese del Liverpool di Klopp. Oramai a 28 anni sembra aver raggiunto la giusta maturità per essere uno dei giocatori più forti al mondo.

6. Mohammed Salah – 144.9 milioni di euro.

L’altra stella (la più lucente) del super Liverpool di Klopp è il giocatore africano più costoso. Numeri da capogiro da quando è tornato in Inghilterra, sorprende non vederlo in una posizione più alta della classifica.

5. Marcus Rashford – 152.3 milioni di euro.

A volte sottovalutato l’attaccante inglese si è spesso caricato sulle spalle l’intero reparto offensivo del Manchester United, in un momento storico difficile per il club. A 21 anni ha già totalizzato 140 presenze con lo United.

4. Trent Alexander-Arnold – 171.1 milioni di euro.

È il terzino destro più forte (e costoso) del mondo. Abilissimo nel cross e nei passaggi lunghi dimostra una sicurezza sconvolgente per un difensore classe ’98. Anche per una valutazione così sembra difficilissimo che il Liverpool decida di privarsene.

3. Jadon Sancho – 179.1 milioni di euro.

È stata inarrestabile l’ascesa del talento inglese nel calcio dei grandi. Come spesso accade è stato il Borussia Dortmund a crederci fortemente, strappandolo per pochi milioni all’academy del Manchester City.

2. Raheem Sterling – 194.7 milioni di euro.

Pochi come lui riescono ad abbinare straordinarie capacità tecniche e atletiche mantenendo un’alta media realizzativa. L’ala del Manchester City quest’anno ha realizzato 20 gol e 7 assist in 39 partite.

1. Kylian Mbappè – 259.2 milioni di euro.

Quasi 70 milioni di differenza con il secondo classificato. Il prodigio francese è certamente il calciatore del momento. A 20 anni ha già vinto un mondiale da protagonista e quest’anno con la maglia del PSG ha realizzato 30 gol e fornito 17 assist in 33 presenze.

Sorprendono le assenze di giocatori come Hazard, De Bruyne, Bernardo Silva e soprattutto Neymar. Rientrano molto meno in questo tipo di classifiche i “vecchi” Messi e Cristiano Ronaldo, che, tuttavia, continuano a meravigliare sul rettangolo verde.

