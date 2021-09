Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021: Van Dijck campionessa a cronometro

Ellen coVan Dijck bissa il titolo conquistato in linea agli Europei di Trento, con un’altra grande prestazione ai Mondiali che si stanno svolgendo in Belgio. Price-Pejtersen vince il titolo tra gli Under 23.

Seconda giornata di gare ai Mondiali di ciclismo 2021. Nelle Fiandre si sono corse le cronometro femminile riservata alla classe èlite e quella riservata agli uomini under 23.

Tra le donne è stata l’olandese Ellen Van Dijk a trionfare con un crono di 36:05. L’esperta corridrice della Trek è tornata a dettare legge in quella che è la sua specialità (ha già vinto 31 cronometro individuali in carriera, conquistando il titolo iridato nel 2013), dopo essersi laureata campionessa d’Europa in linea durante la kermesse di Trento.

Foto dal profilo ufficiale UCI

Alle sue spalle si è piazzata la svizzera Reusser, che a Trento aveva dominato la prova di specialità, ma qui si è dovuta arrendere per 12 secondi, dopo essere transitata in vantaggio ad entrambi gli intertempi. Chiude il podio la connazionale della Van Dijck, Annemiek van Vleuten, con un tempo di 36:29.

Tra le italiane, presenti Vittoria Guazzini ed Elena Pirrone che, conquistati un oro e un bronzo nella categoria Under 23 durante la rassegna continentale, si sono piazzate solo ventiquattresima e ventinovesima oggi.

Nella prova a cronometro dedicata agli uomini Under 23, brilla ancora una volta la stella del danese Johan Price-Pejtersen, capace di completare il percorso di 30,3 km in 34:29. Partito per ultimo, Pejtersen ha beffato l’australiano Lukas Plapp, che ha resistito in testa con un crono di 34:29. Terza piazza per il belga Vermeersch, giunto ad 11 secondi dalla vetta, dopo un finale molto combattuto.

Tra gli italiani, bene Filippo Baroncini, che centra la top ten con 57 secondi di ritardo sulla testa della corsa, mentre Marco Frigo conclude la sua prova in trentatreesima posizione (+2:01).

