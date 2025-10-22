Chivu rilancia l’Inter: “Andava capita, rassicurata e scossa. Ora vedo il fuoco nei loro occhi”

Chivu - Stadiosport.it

L’Inter di Cristian Chivu continua a volare. Dopo un avvio incerto, i nerazzurri hanno travolto l’Union Saint-Gilloise 4-0 in Champions League, firmando la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa. In gol Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu su rigore e il giovane Francesco Pio Esposito, autore della sua prima rete europea.

Al termine del match, Chivu ha analizzato ai microfoni di Sky Sport Italia la trasformazione psicologica e tattica della squadra, che sembra ormai aver ritrovato fiducia e solidità dopo le difficoltà della passata stagione.

“Questa squadra andava capita, rassicurata, ma anche scossa,” ha spiegato l’allenatore. “Dopo le delusioni della scorsa stagione serviva ritrovare fiducia e mettere alle spalle le ferite. Il calcio a volte sa essere crudele e ti lascia dentro sensazioni negative, ma questi ragazzi avevano ancora dentro di sé la voglia e il fuoco per tornare in alto.”

Fiducia nei giovani: il caso Esposito

Tra i protagonisti della serata, Francesco Pio Esposito, 20 anni, fratello di Sebastiano, che ha segnato il suo primo gol in Champions dopo quelli in Serie A e con la Nazionale maggiore. Un segnale chiaro della fiducia di Chivu nei giovani:

“I ragazzi vanno lanciati. Se aspetti troppo, gli anni passano e non saranno mai pronti. Bisogna buttarli nella mischia, vederne il carattere, la mentalità e il sacrificio. Se poi hanno accanto compagni esperti, tutto diventa più facile.”

Le parole di Capello e la crescita mentale dell’Inter

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha elogiato l’approccio psicologico di Chivu, paragonandolo al proprio metodo di gestione:

“Mi ricorda il mio modo di lavorare: saper entrare nella testa dei giocatori. Tutto però dipende da loro, perché devono accettare di lavorare duro e mettere da parte l’ego. Mi auguro che Chivu possa avere una carriera vincente, come lo è stata la mia.”

Il tecnico rumeno ha risposto con grande rispetto, sottolineando come l’unità del gruppo sia la vera chiave del successo:

“Siamo stati anche noi giocatori e sappiamo quanto il talento conti, ma serve l’atteggiamento giusto. Amo vedere calciatori pronti a mettersi a disposizione della squadra, senza orgoglio e con spirito di sacrificio.”

Inter imbattibile e già proiettata al big match con il Napoli

L’Inter, nonostante l’assenza di Marcus Thuram, appare inarrestabile. Il successo in Belgio è arrivato con una formazione rimaneggiata, segno della profondità della rosa e della gestione oculata di Chivu, che pensa già alla prossima sfida di Serie A contro il Napoli.

“Quando vinci, devi goderti il momento. Non bisogna pensare subito alla partita successiva,” ha dichiarato il tecnico. “Nulla è scontato, specialmente un 4-0 in trasferta. Ci sarà tempo per preparare il Napoli, ma ora è giusto godersi questa vittoria.”

Con sette successi consecutivi e un gruppo compatto, l’Inter di Chivu sembra aver ritrovato quella mentalità vincente che l’aveva portata ai vertici d’Europa. Dopo mesi di dubbi e delusioni, il nuovo corso nerazzurro ha ritrovato anima, equilibrio e fame.

