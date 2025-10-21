Chivu carica l’Inter: “Abbiamo l’obbligo di pensare in grande”

Chivu - Stadiosport.it

Settimana intensa per l’Inter di Cristian Chivu, attesa martedì dalla sfida di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise e, nel weekend, dal big match di Serie A contro il Napoli. Dopo un periodo complicato a inizio settembre, i nerazzurri hanno ritrovato brillantezza e fiducia, ottenendo sei vittorie consecutive tra campionato e coppe, l’ultima delle quali contro la Roma, che ha permesso loro di agganciare proprio giallorossi e partenopei in vetta alla classifica.

Parlando in conferenza stampa alla vigilia del match europeo, Chivu ha ribadito la filosofia che guida la sua squadra: ambizione, equilibrio e mentalità vincente.

“L’abbiamo sempre detto, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Il percorso è lungo, ma il club ci sostiene e dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi in ogni competizione”, ha dichiarato il tecnico rumeno. “Serve mantenere entusiasmo ed evitare passi falsi. Abbiamo mostrato buone prestazioni e abbiamo l’ambizione di continuare a crescere, anche sapendo che ci saranno momenti difficili.”

“Non esistono titolari, tutti devono sentirsi protagonisti”

Alla domanda su chi potrebbe partire titolare contro l’Union SG, Chivu ha risposto in linea con il suo credo tattico: “Per me non ci sono titolari, lo ripeto da mesi. Ho fiducia in tutti i giocatori che ho a disposizione, chiunque può partire dall’inizio. Sono felice di avere un gruppo così forte e compatto: ognuno può dare il proprio contributo al nostro percorso.”

Lautaro recuperato, Thuram in dubbio per Napoli

Buone notizie arrivano per quanto riguarda Lautaro Martínez, mentre Marcus Thuram resta in dubbio per la sfida di campionato contro il Napoli.

“Lautaro sta bene, non ha avuto nuovi problemi dopo la partita con la Roma. Ha superato l’influenza e si è allenato regolarmente”, ha spiegato Chivu.

“Per quanto riguarda Thuram, ha bisogno di qualche giorno in più. Stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile, ma difficilmente sarà disponibile per Napoli.”

“Union SG squadra aggressiva, ma non cambierà identità”

Sul prossimo avversario in Champions, Chivu ha mostrato grande rispetto: “L’Union Saint-Gilloise è una squadra molto aggressiva, che ama pressare alto. Non so se contro di noi cambieranno atteggiamento, ma non credo rinunceranno alla loro identità. Hanno già vinto tre punti nel girone, sono primi nel loro campionato e hanno battuto il PSV. La partita con il Newcastle è stata un episodio, ma restano una squadra pericolosa e organizzata.”

Champions o Serie A? “Si pensa una partita alla volta”

Alla domanda se consideri più importante la sfida europea o lo scontro diretto di campionato, l’allenatore dell’Inter ha risposto con lucidità: “Pensiamo partita per partita. Non possiamo sottovalutare la Champions League. Arrivare in finale non è stato un risultato banale, sappiamo cosa significa giocare in questa competizione e dobbiamo onorare la nostra storia.”

L’Inter arriva quindi al doppio appuntamento con fiducia e concentrazione. Chivu chiede ai suoi giocatori maturità e continuità, consapevole che le prossime partite potranno dare una svolta alla stagione: “Abbiamo intrapreso un percorso ambizioso e dobbiamo dimostrare di essere all’altezza in ogni sfida.”

I migliori bookmaker