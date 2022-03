L’attività fisica serve a restare in allenamento, ma anche a dimagrire e a ridefinire la silhouette. Per questo si può sfruttare l’aiuto di integratori come il chitosano. Scopriamolo meglio!

È definito “magnete del grasso” e si trova nella composizione di alcuni dei migliori integratori brucia grassi e termogenici. Perché?

Alcuni studiosi hanno sottolineato la capacità della sostanza ricavata dall’esoscheletro di alcuni crostacei di legarsi ai grassi e di scongiurare l’accumulo di nuovo grasso adiposo.

Per afferrare quanto c’è di vero ed eventualmente qual è l’integratore di chitosano migliore per dimagrire è indispensabile capire bene di cosa stiamo parlando.

Chitosano: cos’è e a cosa serve?

Il “magnete del grasso” è un carboidrato (zuccheri semplici incatenati) ricavato dall’esoscheletro (guscio) di alcuni crostacei, come i granchi e i gamberi.

Più in particolare il chitosano è prodotto dalla deacetilazione di un polimero chiamato chitina che protegge i crostacei donando loro solidità e resistenza ai gusci.

La sua capacità di legare grassi e sostanze oleose permette di usarlo in campi di applicazione svariati, dai prodotti a base di chitosano per l’agricoltura all’industria farmaceutica fino all’ambito medico.

Oggi proveremo a capire perché questa sostanza, pur non essendo digerita dall’organismo, può essere considerato un ottimo aiuto per controllare il peso corporeo.

Chitosano: Proprietà e benefici

Nonostante lo scetticismo di fondo della comunità medica, il “magnete del grasso” ha dimostrato di sviluppare vari effetti benefici sul corpo. A che cosa serve il chitosano?

Metabolismo lipidico – Il composto sarebbe in grado di inibire l’assorbimento dei trigliceridi e in questo modo di assicurare una riduzione delle concentrazioni di trigliceridi e colesterolo LDL e un controllo sulla formazione di placche.

– Il composto sarebbe in grado di inibire l’assorbimento dei trigliceridi e in questo modo di assicurare una riduzione delle concentrazioni di trigliceridi e colesterolo LDL e un controllo sulla formazione di placche. Peso – Secondo alcuni studi, l’influenza sul metabolismo lipidico renderebbe il chitosano un aiuto per dimagrire e tenere sotto controllo il peso. In pratica riuscirebbe a ridurre la quantità di grassi assorbiti dagli alimenti.

Chitosano vegetale

Il “magnete del grasso” è un composto di origine animale giacché viene estratto dal guscio dei crostacei, ma ultimamente si parla anche di chitosano vegetale.

Sostanzialmente si tratta di un composto estratto dai funghi capace di replicare l’azione di quello di origine marina. Tutto senza uscire dalla filosofia cruelty free e causare reazioni allergiche.

Quando va preso il chitosano?

La domanda principale è “il chitosano fa dimagrire”? L’efficacia sulla perdita di peso è un tema che ha spaccato la comunità medica, ma questo non è bastato a fermare la produzione di integratori dimagranti.

Il fatto di non provocare effetti collaterali particolari ha portato il chitosano a collezionare recensioni positive e a diventare uno degli aiuti dimagranti più apprezzati.

Il composto, avvolgendo i grassi degli alimenti in un involucro, ostacola la completa digestione dei grassi e stimola la loro espulsione attraverso le feci. Così facendo, quindi, limita l’accumulo di grasso adiposo.

A usare questo tipo di integratore sono per lo più persone in sovrappeso e coloro che non vogliono o non possono usare altri tipi di integratori dimagranti.

Per il resto, il dimagrimento non è merito soltanto del chitosano: funziona soltanto se viene abbinato a un piano di dimagrimento fatto di dieta ipocalorica, allenamento regolare e stile di vita sano.

Come usare il “magnete del grasso”

In commercio si trova solitamente in capsule caratterizzate da quantità del principio attivo differenti. Per funzionare dovrebbe essere usato secondo le indicazioni del produttore.

Quanti grammi di chitosano al giorno? A grandi linee bisognerebbe mantenere la quota tra gli 800 e i 2500 mg al giorno da distribuire nella giornata e da assumere prima dei pasti con un bicchiere di acqua.

Chiaramente la sua assunzione può aiutare ad assorbire il 25-30% del grasso contenuto negli alimenti ma, senza una dieta equilibrata, non può impedire di acquistare peso.

Chitosano: Controindicazioni

Il “magnete del grasso” è abbastanza sicuro se vengono rispettati i dosaggi, ma potrebbe causare alcuni effetti collaterali in caso di sovra dosaggio. Nulla di pericoloso in ogni caso.

Una dose eccessiva apre la porta a senso di nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e vari disturbi gastrointestinali.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, sarebbe meglio evitare in caso di sensibilità o allergie conclamate ai crostacei o di terapie farmacologiche.

In ogni caso sarebbe meglio non assumerlo per un periodo superiore ai 6 mesi per evitare che il potere legante possa inibire l’assorbimento di vitamine e minerali.

Come scegliere un integratore di chitosano

In commercio è possibile trovare moltissimi integratori a base di “magnete del grasso” che promettono un aiuto nella gestione del peso e nel percorso di dimagrimento. Ma quali integratori aiutano a dimagrire?

Per trovare l’integratore di chitosano migliore è necessario valutare alcune qualità alla luce delle esigenze personali. Ecco come fare:

Cruelty free – Si tratta di un prodotto di origine animale e quindi inadatto per chi segue un’alimentazione vegana. Per questo sarebbe meglio optare per un prodotto a base di “magnete del grasso” vegetale e assicurarsi che non contenga componenti di origine animale (es. capsula).

– Si tratta di un prodotto di origine animale e quindi inadatto per chi segue un’alimentazione vegana. Per questo sarebbe meglio optare per un prodotto a base di “magnete del grasso” vegetale e assicurarsi che non contenga componenti di origine animale (es. capsula). Allergeni – Alcuni prodotti pubblicizzano la possibilità di assumere il “magnete del grasso”anche in presenza di sensibilità e allergie alla carne dei crostacei, ma l’assenza di prove dovrebbe spingere verso gli integratori a base di “magnete del grasso” vegetale. In questo caso occorre strizzare l’occhio anche all’eventuale presenza di altri allergeni (es. glutine, lattosio, soia, noci e così via).

– Alcuni prodotti pubblicizzano la possibilità di assumere il “magnete del grasso”anche in presenza di sensibilità e allergie alla carne dei crostacei, ma l’assenza di prove dovrebbe spingere verso gli integratori a base di “magnete del grasso” vegetale. In questo caso occorre strizzare l’occhio anche all’eventuale presenza di altri allergeni (es. glutine, lattosio, soia, noci e così via). Composizione – È possibile trovare integratori a base di solo chitosano e prodotti che lo combinano con altri ingredienti dalle proprietà brucia grassi. Qualche esempio? Tè verde, Garcinia Cambogia, ananas e vitamina C. La scelta dipende anche dalle sensibilità personali.

– È possibile trovare integratori a base di solo e prodotti che lo combinano con altri ingredienti dalle proprietà brucia grassi. Qualche esempio? Tè verde, Garcinia Cambogia, ananas e vitamina C. La scelta dipende anche dalle sensibilità personali. Prezzo – Il prezzo varia in base alle caratteristiche e al brand, ma si rivela comunque accessibile. Quanto costano? Si va da un minimo di 8 euro a un massimo di 30 euro. Per accedere a un ottimo rapporto qualità/prezzo c’è l’acquisto online.

Migliori integratori di chitosano su Amazon

Qual è il integratore di chitosano migliore? Semplicemente il prodotto che per qualità e prezzo si adatta alle esigenze personali.

Per il resto è possibile trovare il “magnete del grasso” in farmacia, in parafarmacia, nei negozi specializzati e negli e-commerce.

Il catalogo Amazon offre alcuni degli integratori migliori in commercio accompagnati da informazioni, recensioni e offerte vantaggiose.

In base all’offerta del momento si può trovare ESI Chitosano + Forte, Chitosano Ultra Line Equilibra, Chitosano naturhouse, Chitosano KCalory e molti altri.

Per facilitarvi la ricerca del miglior integratore di chitosano su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati e apprezzati dai consumatori.

Equilibra Chitosano 1000, 40 capsule Linea, metabolismo, microcircolo - senza glutine

Metabolismo di grassi e zuccheri

Aumenta il senso di sazietÃ

Contribuisce al metabolismo dei macronutrienti

Il prodotto deve essere combinato con una dieta equilibrata e un'attività fisica regolare

Chitosano forte 500mg - 240 compresse - Fat Blocker MADE IN GERMANY - Chitosano 500mg

QUALITÀ GARANTITA - Confezione da 240 compresse

SICUREZZA DEL PRODOTTO: lunga durata di conservazione. Più efficienza dei liquidi o delle polveri. Freschezza garantita grazie alla sigillatura ermetica. Con pratico coperchio di dosaggio! confezione sfusa

✠Made in Germany con i più alti standard di qualità e igiene. Materie prime provenienti da paesi EU e non-EU.

Chitosano 120 capsule oltre 1000 mg / giorno ad alta densità purezza 90% di garanzia grasso fissatore extra forte donna uomo dimagrimento dieta sovrappeso capsule dimagrante polvere dimagrante Chitosano deacetilato fino a oltre il 90% puro. Chitosan Fat Sensor Complex: la capacità di sviluppare e distribuire un gel protettivo nello stomaco favorisce uno stomaco piatto.

Controllo del peso, attira e assorbe i grassi come un assorbente, elimina fame, fissativo zuccherino, sensore di grasso, controllo e mantenimento del peso.

Il forte chitosano aumenta la perdita di peso prevenendo l'assimilazione dei grassi (non un bruciatore ma un potente sensore di grasso) in una dieta snellente o dimagrante. Promuove il transito intestinale.

Integratore Alimentare Più 500 mg per 3 capsule in polvere . Non è in compresse o pillola.

Chitosano extraforte 500mg - Fibra vegetale naturale - 180 Compresse Per la sua salute: Chitosano 500mg fibra naturale - Il prodotto è privo di glutine, fruttosio, lattosio, stearato di magnesio, biossido di silicio, coloranti, aromi e conservanti

Qualità di prima classe: tutte le materie prime e i prodotti finiti vengono regolarmente controllati da istituti indipendenti per verificarne il rispetto delle direttive in materia di igiene e qualità , oltre alla loro funzionalità .

Buona tollerabilità : il principio di Fair&Pure ci vieta l'utilizzo di edulcoranti, coloranti o additivi nei nostri prodotti. L'unica eccezione è la cellulosa microcristallina.

Purezza microbica Made in Germany: ai sensi della normativa HACCP. Ingredienti provenienti da paesi UE e non UE.

CHITOSANO+GARCINIA A.I.F. - 30 cpr - SUPER FAT BURNER! Integratore che unisce le proprietà del Chitosano, per imprigionare i grassi ed espellerli naturalmente, e la forza della Garcinia Cambogia

Il chitosano è noto come componente di diversi integratori impiegati a supporto del controllo del peso

Glucosamina e Condroitina sono importanti componenti della cartilagine e del liquido sinoviale

Attenzione: l’uso del Chitosano è controindicato nei pazienti ipersensibili al principio attivo o allergici ai crostacei

✔️ Prodotto in ITALIA e notificato al Ministero della Salute Italiano

