News Calcio

Chiellini su Spalletti e il futuro della Juventus: “Crediamo sia l’uomo giusto. Per Vlahovic porta aperta al rinnovo”

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
📺 Serie A 2025-26 in esclusiva su DAZN: scopri le offerte
Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero, ha parlato del nuovo corso tecnico targato Luciano Spalletti alla Juventus, ribadendo la convinzione che il tecnico toscano sia la scelta giusta per riportare stabilità e competitività. Dopo l’esonero di Tudor e il breve interregno di Brambilla, Spalletti ha esordito con una vittoria in campionato contro la Cremonese e ora è atteso al debutto casalingo europeo allo Stadium.

Chiellini ha sottolineato come l’ex tecnico del Napoli stia inserendo progressivamente la propria idea di gioco, evitando scosse immediate e rispettando il lavoro precedente, ma aggiungendo gradualmente i suoi principi. L’obiettivo è chiaro: ritrovare continuità e costruire un progetto solido nel tempo, qualcosa che negli ultimi anni è mancato per via dei numerosi cambi in panchina.

Secondo l’ex capitano, Spalletti ha il profilo ideale per inaugurare un nuovo ciclo e riportare la Juventus ai livelli che le competono in Italia e in Europa. L’inizio è stato positivo e l’ambiente crede nella possibilità di crescere insieme, con una squadra che ha ancora margini importanti di miglioramento.

Situazione Vlahovic: nessuna chiusura sul rinnovo

Chiellini ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic, in scadenza al termine della stagione. Il centravanti serbo, titolare nella sfida di Champions, sta mantenendo concentrazione e dedizione totale alla causa bianconera. Martini smentite alle voci di distacco: Vlahovic pensa solo alla Juve e lo sta dimostrando nelle prestazioni quotidiane.

Sulla trattativa per il rinnovo, Chiellini ha evidenziato come nessuna porta sia stata chiusa: il tema sarà affrontato nel momento opportuno e la volontà è quella di valutare serenamente insieme una possibile prosecuzione del rapporto. L’attaccante resta una figura centrale del progetto tecnico e societario.

La Juventus entra così in una fase decisiva della stagione europea, con la necessità di risalire una classifica complicata dopo tre giornate senza vittorie. La fiducia nella guida tecnica e la chiarezza su elementi chiave come Vlahovic rappresentano segnali importanti in un periodo di rinnovamento, in cui l’obiettivo dichiarato è ritrovare identità, stabilità e ambizione.

I migliori bookmaker

OffertaScommesse e Casinò
BONUS FINO A 1.000€
Vai al sitoRecensione

Puoi giocare solo se maggiorenne. Il gioco può causare dipendenza patologica.

OffertaNon perderti il Bonus di Benvenuto
500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto
Vai al sitoRecensione

Il gioco d’azzardo è riservato esclusivamente agli adulti e può causare una dipendenza patologica

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.
+18 AMD AMD SSL