Chiellini: Sogniamo la Champions, ma piedi per terra contro il Dortmund

La Juventus si prepara a debuttare in Champions League contro il Borussia Dortmund. La sfida andrà in scena questa sera all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio alle 21:00 (20:00 ora inglese). L’attesa è alta e Giorgio Chiellini, oggi dirigente bianconero, ha parlato alla vigilia del match sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio nonostante l’entusiasmo che circonda la squadra.

La Vecchia Signora ha iniziato la Serie A nel migliore dei modi, conquistando tre vittorie su tre, compreso il pirotecnico 4-3 contro l’Inter proprio a Torino. “Abbiamo battuto l’Inter e siamo molto contenti. Non serve tanto per ritrovare entusiasmo, ma ora sta a noi coltivarlo e trasformarlo in energia positiva, mantenendo però i piedi ben saldi a terra”, ha dichiarato Chiellini a Sky Sport Italia.

Secondo l’ex capitano, la squadra ha mostrato luci e ombre, ma il lavoro di Igor Tudor sta dando i suoi frutti: “Abbiamo fatto alcune cose bene, altre meno, ma il mister ha lavorato con chiarezza negli ultimi giorni. È bello vedere i tifosi entusiasti, ma dobbiamo rimanere equilibrati”.

L’obiettivo Champions

Chiellini non nasconde che la Champions League resti un sogno nel cassetto, a trent’anni dall’ultimo trionfo europeo della Juventus: “Tutti devono sognare in grande, quindi nei miei sogni c’è la vittoria. Ma l’ultima volta che siamo arrivati ai quarti è stato nel 2019. L’obiettivo dev’essere migliorare rispetto alla scorsa stagione e vedere fin dove riusciremo ad arrivare. Se ci arriveremo, sarà bello cominciare a sognare davvero”.

Il rapporto con Tudor

Il dirigente bianconero conosce bene l’attuale tecnico: sono stati compagni di squadra e Tudor è stato vice di Andrea Pirlo quando Chiellini era ancora in campo. Un legame che oggi rende il confronto più diretto: “Ci conosciamo da tanto tempo e siamo abituati a discutere di calcio. Io sono pronto ad aiutarlo in qualsiasi momento ne abbia bisogno, ma molto del merito di questo inizio positivo va dato a lui. Ha portato solidità e idee chiare al gruppo”.

Le scelte di formazione

Il 4-3 spettacolare contro l’Inter ha messo in luce problemi difensivi, che Tudor ha voluto affrontare subito. Per questo non mancheranno novità nell’undici titolare: “Sabato si è arrabbiato molto per ciò che non siamo riusciti a fare e ha deciso di cambiare qualcosa. Ma i risultati parlano per lui e dobbiamo dargli grande credito”, ha concluso Chiellini