Chi saranno le sorprese del Fantacalcio 2025/26? Ecco le 5 rivelazioni reparto per reparto

Fantacalcio 2025/2026: le migliori scommesse low-cost per l’asta tra difensori, centrocampisti e attaccanti e quanto pagarli

Il Fantacalcio non è solo una questione di top player e nomi blasonati: molto spesso a fare davvero la differenza sono le intuizioni, quelle scommesse a pochi crediti che si rivelano autentiche miniere di bonus nel corso della stagione. Ogni anno la Serie A regala volti nuovi, talenti inesplosi o giocatori che trovano la loro dimensione ideale in una squadra diversa, con un allenatore che li valorizza, o in un modulo più favorevole.

L’asta del Fantacalcio è un momento cruciale e si vince anche (e soprattutto) grazie a chi riesce a individuare in anticipo le possibili sorprese del campionato. Non serve spendere un patrimonio: in ogni ruolo ci sono giocatori poco chiacchierati ma che possono garantire ottime medie voto, gol, assist e bonus inaspettati.

Nel Fantacalcio 2025/2026, tra nuovi acquisti, giovani promettenti e vecchie conoscenze pronte al rilancio, non mancano i profili da monitorare. In questa guida scoprirai 15 nomi da segnare subito sul taccuino: 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti che possono diventare protagonisti a sorpresa, con il vantaggio di poterli acquistare a prezzi molto contenuti.

Per ciascun giocatore ti indicheremo anche quanto conviene spendere all’asta, in modo da aiutarti a costruire una rosa completa, equilibrata e competitiva, anche senza svenarti. Se giochi in leghe da 8, 10 o 12 partecipanti, questa guida può essere la tua arma segreta per dominare il campionato.

Difensori Fantacalcio 2025/2026: i 5 colpi da bonus inattesi

1. Ahanor (Atalanta)

Perché prenderlo: costato 20 milioni, Juric crede molto in lui. Può alternarsi con Zappacosta sulla sinistra in un 3-5-2 ricco di cross e bonus.

Quanto spendere: 6-8 fantamilioni (1,5-2% del budget).

2. Ghilardi (Roma)

Perché prenderlo: giovane centrale con attitudine offensiva, è l’erede designato di Coppola. Sui piazzati può dire la sua.

Quanto spendere: 5-6 fantamilioni (1-1,5%).

3. Joao Mario (Juventus)

Perché prenderlo: titolare a destra nel 3-5-2 di Tudor, con propensione offensiva e buona corsa. Non è appariscente, ma è da +1.

Quanto spendere: 4-5 fantamilioni (1%).

4. Muharemovic (Sassuolo)

Perché prenderlo: già 3 gol lo scorso anno, è un jolly nei piazzati. Alterna alti e bassi ma ha margine.

Quanto spendere: 3-4 fantamilioni (0,5-1%).

5. Rensch (roma)

Perché prenderlo: da esterno a sorpresa, Gasperini potrebbe reinventarlo. Se esplode, è un affare.

Quanto spendere: 4-5 fantamilioni (1%).

Centrocampisti Fantacalcio 2025/2026: sorprese da non lasciarsi sfuggire

1. Atta (Udinese)

Perché prenderlo: l’Udinese punta molto su di lui, potrebbe essere il nuovo Bijol del centrocampo. Dinamico, box-to-box.

Quanto spendere: 5-6 fantamilioni (1-1,5%).

2. Baturina (Como)

Perché prenderlo: 10 assist l’anno scorso in Croazia, batterà punizioni e corner, possibile rigorista.

Quanto spendere: 8-10 fantamilioni (2%).

3. Koopmeiners (juventus)

Perché prenderlo: nonostante il nome noto, viene sottovalutato dopo la stagione passata. Se lo paghi meno di un top, è un colpaccio.

Quanto spendere: 22-25 fantamilioni (5%).

4. Samardzic (atalanta)

Perché prenderlo: nuova vita con Juric, modulo che può esaltarne le doti offensive.

Quanto spendere: 10-12 fantamilioni (2,5%).

5. Stanciu (Genoa)

Perché prenderlo: può diventare il leader tecnico del Genoa, calciatore da punizioni e rigori.

Quanto spendere: 8-9 fantamilioni (2%).

Attaccanti Fantacalcio 2025/2026: i 5 nomi da doppia cifra bonus

1. Dzeko (Fiorentina)

Perché prenderlo: l’esperienza è tutta dalla sua, può segnare anche entrando a gara in corso.

Quanto spendere: 13-15 fantamilioni (3%).

2. Immobile (Bologna)

Perché prenderlo: rigorista, carico per rilanciarsi. Non più un top, ma a prezzo ridotto può fare 10 gol.

Quanto spendere: 15-18 fantamilioni (3,5%).

3. Mateo Pellegrino (Parma)

Perché prenderlo: con Bonny ceduto, può diventare il punto fermo dell’attacco.

Quanto spendere: 7-9 fantamilioni (1,5-2%).

4. Sarr (verona)

Perché prenderlo: già visto in crescita. Può valere la scommessa.

Quanto spendere: 6-8 fantamilioni (1,5%).

5. Scamacca (Atalanta)

Perché prenderlo: il vero crack da scommessa. Se parte forte, diventa da 15 gol.

Quanto spendere: 20-22 fantamilioni (4-5%).

Consigli per l’asta Fantacalcio 2025/26: la strategia giusta per vincere

Le scommesse Fantacalcio sono fondamentali per completare una rosa equilibrata. Spendere bene su questi nomi significa tenere risorse per i top, ma anche assicurarsi giocatori potenzialmente decisivi. In un campionato sempre più imprevedibile, chi riesce a fiutare le sorprese prima degli altri si porta un vantaggio enorme sulla concorrenza.

Salva questa lista, portala con te all’asta, e costruisci la tua squadra con intelligenza, intuizione e strategia.