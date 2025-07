Chi è Evan Ferguson, il nuovo bomber della Roma: età, carriera, ruolo e statistiche del talento irlandese

Evan Ferguson - Roma

La Roma ha chiuso uno dei colpi più interessanti del calciomercato estivo 2025: Evan Ferguson è ufficialmente un nuovo attaccante giallorosso. Classe 2004, nazionale irlandese, è arrivato in prestito dal Brighton con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, pronto a rilanciarsi dopo una fase complicata della sua giovane carriera. Ma chi è davvero Ferguson? Scopriamolo in ogni dettaglio.

Un predestinato dal cuore irlandese

Evan Ferguson è nato a Bettystown, in Irlanda, il 19 ottobre 2004, ed è cresciuto calcisticamente tra le fila dello St. Kevin’s Boys e del Bohemians, due club storici per la formazione giovanile in patria. Già a 14 anni aveva attirato l’attenzione di club come Liverpool e Chelsea, ma ha preferito fare un percorso graduale: nel 2021 si è trasferito al Brighton, in Premier League, scegliendo un ambiente più adatto alla sua crescita.

Il suo esordio tra i professionisti arriva prestissimo: a 16 anni gioca in EFL Cup con il Brighton e segna il suo primo gol da pro. A 18 anni arriva anche il primo centro in Premier League e subito dopo anche quello con la Nazionale maggiore irlandese, di cui oggi è il principale riferimento offensivo.

Leggi anche: Calciomercato Roma 2025 2026: Acquisi, Cessioni, Trattative >>

Una carriera in ascesa… interrotta dal crociato

Ferguson sembrava destinato a esplodere definitivamente nel 2023. La tripletta contro il Newcastle in campionato lo consacra come uno dei talenti più brillanti del panorama europeo e gli vale paragoni ingombranti con leggende come Van Basten e Robbie Keane. Roberto De Zerbi, allora tecnico del Brighton, lo valorizza al massimo.

Poi, il dramma sportivo: rottura del legamento crociato nell’aprile 2024. Un infortunio pesante, in una fase delicata della sua crescita. Rientra dopo appena 5 mesi, ma al Brighton la concorrenza è alta e il club cambia direzione tecnica. A gennaio 2025 passa in prestito al West Ham, ma lì non riesce a incidere: 8 presenze, zero gol.

Numeri e statistiche

Presenze con il Brighton: 80 (solo 37 da titolare, 7 per 90 minuti)

80 (solo 37 da titolare, 7 per 90 minuti) Gol con il Brighton: 17

17 Assist: 6

6 Presenze con l’Irlanda: 22

22 Gol con l’Irlanda: 5

5 Assist in Nazionale: 1

Nonostante numeri apparentemente modesti, bisogna contestualizzare: Ferguson ha giocato pochissimo per 90 minuti e spesso in ruoli non perfettamente adatti a lui. Tuttavia, ha sempre mostrato grande fiuto del gol e letture intelligenti da attaccante completo.

Caratteristiche tecniche: un vero centravanti moderno

Alto 1,88 m, di piede destro, Ferguson è una classica prima punta fisica, ma con ottima tecnica di base. Forte nel gioco aereo, ma anche abile palla al piede e in rifinitura. Si fa notare per i movimenti senza palla, la capacità di smarcamento e il senso della posizione in area.

Nel modulo di Gasperini, potrà alternarsi con Artem Dovbyk, agendo da centravanti d’area oppure da riferimento centrale nel 3-4-2-1. Il suo impiego non sarà solo da finalizzatore: può aiutare nella costruzione bassa e aprire spazi per i trequartisti.

L’operazione con la Roma

Il suo passaggio in giallorosso è avvenuto in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Il club capitolino ha deciso di coprire anche l’ingaggio percepito in Inghilterra, pari a 1,8 milioni di euro netti a stagione. L’accordo prevede una possibile permanenza a lungo termine, con contratto già impostato fino al 2029 in caso di riscatto.

Un’occasione di rilancio

Il valore di Ferguson su Transfermarkt è crollato da 65 milioni a 25 nel giro di un anno, complice l’infortunio. Ma il talento è ancora intatto, e la Roma lo sa bene. Dopo gli addii di Abraham e Shomurodov, serviva un profilo giovane e pronto a esplodere: Ferguson rappresenta un investimento sul futuro, ma anche una scelta ambiziosa per il presente.

In conclusione, Evan Ferguson è un attaccante che porta con sé talento, fame e voglia di rivalsa. Roma può essere il posto perfetto per completare quel percorso di maturazione che in Premier si è interrotto troppo presto. Il club giallorosso ha deciso di scommettere, ancora una volta, su un ragazzo destinato a grandi cose. Ora tocca a lui.