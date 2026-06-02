Milan, la panchina si scalda: Glasner supera Jaissle nella corsa al nuovo allenatore rossonero

Il Milan si prepara a una delle svolte più delicate degli ultimi anni. Dopo una stagione complicata e una rivoluzione interna che ha coinvolto non solo la panchina, ma anche diverse figure dirigenziali, il club rossonero è alla ricerca di un nuovo allenatore capace di aprire un ciclo più credibile, più moderno e soprattutto più coerente con le ambizioni della proprietà. In questo scenario, il nome di Oliver Glasner starebbe guadagnando terreno rispetto a quello di Matthias Jaissle, indicato nelle ultime ore come alternativa ma al momento meno semplice da raggiungere.

La notizia va letta dentro un contesto molto più ampio. Il Milan non starebbe semplicemente cercando un tecnico per sostituire Massimiliano Allegri, ma un profilo da inserire in una ricostruzione complessiva. Secondo quanto riportato da Football Italia, i rossoneri hanno avviato un vero azzeramento tecnico e dirigenziale, con l’uscita di Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada comunicata in un’unica nota.

Glasner convince per esperienza, mentalità e gestione della pressione

Il nome di Oliver Glasner appare oggi quello più forte perché offre al Milan un mix di esperienza internazionale, personalità e capacità di incidere rapidamente su gruppi già competitivi. Il tecnico austriaco ha costruito la propria reputazione soprattutto con l’Eintracht Francoforte, portato alla vittoria dell’Europa League nel 2022, e poi con il Crystal Palace, dove è riuscito a dare identità, organizzazione e ambizione a una squadra spesso abituata a navigare in zone intermedie della Premier League.

Per il Milan, un profilo come Glasner avrebbe diversi vantaggi. Conosce il calcio ad alta intensità, è abituato a lavorare in contesti competitivi, ha esperienza europea e non viene percepito come una scommessa pura. In un momento in cui il club rossonero deve ricostruire credibilità dopo una stagione deludente, scegliere un allenatore già passato da partite pesanti e spogliatoi complessi potrebbe essere considerato un segnale di maggiore solidità.

La sua idea di calcio, basata su aggressività, transizioni rapide, organizzazione difensiva e verticalità, potrebbe adattarsi bene a una rosa che negli ultimi anni ha spesso dato il meglio quando ha potuto correre in campo aperto. Il punto, naturalmente, sarebbe capire quale progetto tecnico gli verrebbe messo a disposizione e quanto margine avrebbe nella costruzione della squadra.

Jaissle resta un nome interessante, ma l’operazione è più complicata

Matthias Jaissle resta un profilo da non sottovalutare. Più giovane, cresciuto nell’area tecnica vicina al mondo Red Bull, ha già lavorato con principi moderni, pressing, intensità e valorizzazione dei giovani. Il suo percorso al Salisburgo lo ha reso uno degli allenatori emergenti più osservati d’Europa, mentre l’esperienza all’Al Ahli gli ha dato visibilità e un contratto economicamente importante.

Proprio questo è uno degli ostacoli principali. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, Jaissle potrebbe risultare più costoso e meno immediato da liberare rispetto a Glasner, elemento che spingerebbe il Milan a guardare con maggiore decisione verso l’ex tecnico del Crystal Palace.

Dal punto di vista tecnico, Jaissle rappresenterebbe una scelta più progettuale e forse più rischiosa. Potrebbe essere l’allenatore giusto per un club che vuole ricostruire con giovani, ritmo e idee molto codificate, ma il Milan oggi potrebbe avere bisogno anche di una figura più pronta nella gestione immediata della pressione. San Siro non concede molto tempo, e un tecnico senza esperienza diretta in un grande campionato europeo di primissima fascia potrebbe pagare un ambientamento più difficile.

Il ruolo di Rangnick può cambiare il senso della scelta

Sullo sfondo resta anche il nome di Ralf Rangnick, indicato come possibile figura centrale nella nuova area tecnica rossonera. La sua eventuale presenza cambierebbe molto il significato della scelta dell’allenatore, perché sia Glasner sia Jaissle vengono considerati profili compatibili con una filosofia calcistica fatta di intensità, organizzazione, sviluppo dei giocatori e struttura metodologica molto precisa.

Il possibile arrivo di Rangnick non sarebbe solo una questione di organigramma. Vorrebbe dire ridisegnare il Milan secondo un modello più verticale, più tecnico e meno dipendente dalle decisioni isolate. In quel caso, l’allenatore non sarebbe scelto soltanto per il modulo o per il curriculum, ma per la sua capacità di inserirsi in un sistema più ampio.

È proprio qui che Glasner potrebbe avere un vantaggio. Ha esperienza, conosce certe logiche di lavoro, ha già dimostrato di poter competere ad alto livello e potrebbe garantire una transizione meno traumatica rispetto a un profilo più giovane come Jaissle.

Milan davanti a una scelta che pesa più del mercato

La corsa tra Glasner e Jaissle racconta bene il bivio del Milan. Da una parte c’è un allenatore più formato, con un percorso europeo riconoscibile e una reputazione costruita anche attraverso risultati concreti. Dall’altra c’è un tecnico più giovane, potenzialmente affascinante, ma legato a un’operazione economicamente e politicamente meno semplice.

Il club rossonero deve decidere che tipo di ripartenza vuole costruire. Se l’obiettivo è ridurre il rischio e dare subito alla squadra una guida forte, Glasner appare oggi il candidato più logico. Se invece la priorità fosse aprire un ciclo più sperimentale, legato a un modello di sviluppo giovane e aggressivo, Jaissle resterebbe una tentazione interessante.

In ogni caso, la scelta dell’allenatore sarà il primo vero segnale del nuovo Milan. Più ancora del mercato, dirà se il club vuole ripartire da una figura già pronta per reggere pressione e ambizioni, oppure se intende scommettere su un profilo emergente da far crescere insieme alla squadra.