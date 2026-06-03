Allegri verso il Napoli: Milan pronto alla risoluzione definitiva, firma attesa entro la settimana

Il futuro di Massimiliano Allegri sembra ormai vicino a una svolta definitiva. Secondo quanto riportato da Football Italia, il tecnico e il Milan sarebbero pronti a chiudere la separazione consensuale nella giornata di mercoledì 3 giugno 2026, passaggio necessario prima della firma con il Napoli. Il contratto dell’allenatore con il club rossonero risulta infatti ancora valido, nonostante l’esonero deciso insieme a un profondo cambiamento dell’area dirigenziale.

La situazione, che negli ultimi giorni sembrava poter sfociare anche in un confronto legale, sarebbe invece vicina a una soluzione più morbida. Le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli dell’uscita, evitando uno scontro frontale e permettendo ad Allegri di liberarsi formalmente per iniziare la nuova avventura sulla panchina azzurra.

Il Milan chiude il rapporto con Allegri dopo una stagione tormentata

La separazione tra Milan e Allegri rappresenta l’ultimo atto di una fase molto complicata per il club rossonero. L’esonero del tecnico non è arrivato da solo, ma dentro una vera rivoluzione interna che ha coinvolto anche figure dirigenziali di primo piano come Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Questo dettaglio fa capire quanto la decisione del club non sia stata soltanto tecnica. Il Milan ha scelto di azzerare una parte importante della propria struttura sportiva, probabilmente per aprire un nuovo ciclo con idee, responsabilità e riferimenti differenti.

Il problema principale, però, era legato al contratto ancora in essere di Allegri. Anche dopo l’esonero, il tecnico restava vincolato al club e non poteva firmare liberamente con un’altra società senza prima trovare un accordo sulla risoluzione. La trattativa sulla buonuscita e sui termini dell’uscita ha quindi rappresentato l’ultimo ostacolo prima del possibile passaggio al Napoli.

Niente battaglia legale: le parti cercano l’accordo consensuale

Nei giorni precedenti si era parlato della possibilità di un braccio di ferro tra Allegri e il Milan, con il rischio di una disputa sui dettagli economici dell’addio. Ora, però, il quadro sembra cambiato. Secondo le indiscrezioni citate, Sky Sport Italia, Sportitalia e altre fonti sarebbero concordi nel ritenere l’intesa ormai vicina.

La scelta di evitare una battaglia legale conviene a tutti. Al Milan permette di chiudere una vicenda scomoda senza trascinarla per settimane, liberando spazio per la nuova programmazione tecnica. Ad Allegri consente invece di presentarsi al Napoli senza pendenze contrattuali e senza portarsi dietro una frattura pubblica con il suo ex club.

Nel calcio moderno, questi passaggi sono spesso decisivi. Un allenatore può avere già un accordo di massima con un nuovo club, ma finché non risolve formalmente il contratto precedente non può iniziare davvero la nuova fase. Per questo la giornata del 3 giugno 2026 potrebbe diventare il punto di svolta dell’intera operazione.

Il Napoli prepara il dopo Conte con un profilo esperto

Il Napoli avrebbe già pronto per Allegri un contratto biennale, con l’obiettivo di affidargli la squadra dopo la fine dell’esperienza di Antonio Conte. Il club azzurro punterebbe quindi su un allenatore di grande esperienza, abituato a gestire pressioni elevate, spogliatoi pesanti e obiettivi immediati.

La scelta sarebbe molto chiara: il Napoli non cerca una scommessa, ma un tecnico capace di dare subito struttura, equilibrio e competitività. Allegri è un profilo divisivo, spesso discusso per il suo stile pragmatico, ma resta uno degli allenatori italiani più vincenti e più esperti nella gestione di squadre costruite per stare in alto.

Dopo una fase segnata da cambiamenti e tensioni, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe vedere in lui una figura adatta a rimettere ordine, soprattutto se accompagnata da una programmazione di mercato coerente.

Allegri ritroverebbe Giovanni Manna

Un aspetto interessante del possibile passaggio al Napoli riguarda il rapporto con Giovanni Manna, oggi uomo mercato del club azzurro dopo l’esperienza alla Juventus. Per Allegri sarebbe una riunione con un dirigente già conosciuto nell’ambiente bianconero, elemento che potrebbe facilitare la costruzione della nuova squadra.

Allenatore e direttore sportivo dovranno muoversi rapidamente, perché l’estate del Napoli rischia di essere molto delicata. Servirà capire quali giocatori resteranno, quali partiranno e quali profili saranno davvero compatibili con l’idea di calcio del nuovo tecnico.

Allegri ha sempre dato grande importanza all’equilibrio della rosa, alla solidità difensiva, alla gestione dei momenti della partita e alla capacità dei singoli di incidere nei dettagli. Il mercato, quindi, dovrà essere costruito con attenzione, evitando acquisti solo di nome e puntando su giocatori funzionali.

Per il Milan si apre una fase di ricostruzione

Mentre Allegri si avvicina al Napoli, il Milan deve pensare al proprio futuro. La rottura con il tecnico e con parte della dirigenza indica una volontà forte di ripartire da basi nuove. Non si tratta soltanto di scegliere un allenatore, ma di ricostruire una catena decisionale credibile.

Il club rossonero dovrà chiarire rapidamente chi guiderà l’area tecnica, quale sarà il progetto sportivo e quale identità si vorrà dare alla squadra. Dopo una stagione chiusa con decisioni così pesanti, il rischio principale è perdere tempo prezioso proprio nelle settimane in cui si costruisce il mercato.

La separazione consensuale con Allegri, se confermata, almeno toglierebbe un nodo dalla scrivania del club. Resterebbe però tutto il resto: nuovo allenatore, nuova struttura, scelte sui big, strategie in entrata e gestione del malcontento di una tifoseria che si aspetta risposte forti.

Il valzer delle panchine entra nella fase decisiva

La vicenda Allegri può avere conseguenze importanti sull’intero mercato degli allenatori in Serie A. Se la risoluzione con il Milan verrà firmata e l’accordo con il Napoli sarà completato entro la settimana, una delle panchine più pesanti del campionato troverà rapidamente il suo nuovo padrone.

Per il Napoli, significherebbe poter iniziare subito la programmazione tecnica. Per il Milan, vorrebbe dire chiudere definitivamente un capitolo e concentrarsi sulla scelta successiva. Per Allegri, invece, sarebbe l’occasione di rilanciarsi in una piazza ambiziosa, passionale e sempre esigente.

La data chiave resta mercoledì 3 giugno 2026: prima la firma sulla risoluzione con il Milan, poi il via libera formale per il nuovo capitolo al Napoli.