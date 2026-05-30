Gattuso è già al lavoro per la Lazio: la prima missione è blindare Gila e Romagnoli

Gattuso - Stadiosport.it

La Lazio non ha ancora aperto ufficialmente il nuovo ciclo, ma Gennaro Gattuso si sta già muovendo come se fosse pienamente dentro Formello. La notizia più interessante non è soltanto il suo arrivo sulla panchina biancoceleste, ormai indirizzato dopo la separazione da Maurizio Sarri, ma il modo in cui l’ex centrocampista campione del mondo avrebbe iniziato a lavorare con largo anticipo sulle prime scelte tecniche.

Il primo segnale riguarda la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, Gattuso starebbe provando a convincere Mario Gila e Alessio Romagnoli a restare alla Lazio anche nella stagione 2026-2027. Una mossa tutt’altro che secondaria, perché i due centrali rappresentano una parte importante dell’identità della squadra e potrebbero diventare il punto di partenza del nuovo progetto.

La situazione è delicata. La Lazio arriva da una stagione complicata, chiusa fuori dalle coppe europee e con un ambiente bisognoso di segnali forti. In un contesto simile, il nuovo allenatore non può limitarsi a entrare in scena il giorno del raduno. Deve iniziare subito a capire chi vuole restare, chi può essere recuperato mentalmente e chi invece rischia di diventare un caso di mercato.

Gila e Romagnoli sono la prima vera prova di forza

Il lavoro di Gattuso parte da una domanda molto semplice: su quali giocatori si può costruire la nuova Lazio? La risposta, almeno per ora, sembra passare dalla difesa. Mario Gila è uno dei profili più osservati del gruppo, perché ha margini di crescita, ha acquisito esperienza in Serie A e può attirare interesse sul mercato. Perderlo significherebbe rinunciare a un centrale ancora giovane, fisico e potenzialmente adatto a un calcio più aggressivo.

Discorso diverso ma altrettanto importante per Alessio Romagnoli. Il difensore è legato alla Lazio anche da una componente emotiva, ma dopo una stagione deludente della squadra è normale che anche i senatori vogliano capire la direzione del progetto. Per Gattuso, convincere Romagnoli non significa soltanto trattenere un titolare: significa avere nello spogliatoio un riferimento italiano, esperto, abituato alle pressioni e capace di fare da ponte tra vecchio e nuovo ciclo.

La scelta di partire proprio da loro racconta molto del tipo di allenatore che la Lazio sta per accogliere. Gattuso non è un tecnico che costruisce solo sulla lavagna tattica. La sua priorità è avere un gruppo dentro la partita, mentalmente coinvolto, disposto a seguire una linea chiara. Prima ancora dei moduli, contano fame, disponibilità e senso di appartenenza.

Dopo Sarri cambia tutto: mentalità, ritmo e gestione del gruppo

Il passaggio da Maurizio Sarri a Gennaro Gattuso rappresenta una svolta netta. Sarri è un allenatore fortemente legato ai meccanismi, al controllo del possesso, alla ripetizione dei movimenti e alla costruzione di un’identità tattica molto riconoscibile. Gattuso, pur avendo maturato esperienze diverse tra Italia ed estero, porta invece un’impronta più diretta, intensa e emotiva.

Questo non significa che la Lazio diventerà una squadra solo muscolare. Sarebbe una lettura troppo semplice. Il punto è che il nuovo tecnico proverà probabilmente a ridare alla rosa una ferocia competitiva che nell’ultima stagione è mancata in diversi momenti. La squadra biancoceleste ha bisogno di ritrovare compattezza, aggressività, spirito di sacrificio e una connessione più forte con il proprio pubblico.

In questo senso, il lavoro sui difensori è simbolico. Una squadra che vuole ripartire deve prima smettere di sentirsi fragile. Deve concedere meno, sporcare le partite quando serve, vincere duelli e non perdere lucidità nei momenti complicati. Se Gattuso riuscirà a ricompattare il reparto arretrato, avrà già ottenuto il primo risultato concreto della sua gestione.

Il mercato della Lazio passa dalle conferme prima che dagli acquisti

Quando arriva un nuovo allenatore, l’attenzione si sposta subito sui nomi in entrata. Ma per la Lazio, il primo mercato potrebbe essere quello delle conferme. Trattenere i giocatori più funzionali è fondamentale, soprattutto in una stagione senza coppe europee, dove il club potrebbe avere meno margini economici e meno argomenti sportivi per convincere alcuni profili ambiziosi.

Gattuso dovrà quindi lavorare insieme alla società su una doppia linea: evitare una fuga dei pezzi più importanti e individuare rinforzi realmente compatibili con il suo calcio. Non servirà solo acquistare tanto, servirà acquistare bene. La Lazio avrà bisogno di giocatori pronti a reggere un ambiente caldo, una stagione di pressione e un allenatore che chiede intensità quotidiana.

La permanenza di Gila e Romagnoli avrebbe anche un valore pratico. Consentirebbe alla società di non dover ricostruire completamente il reparto difensivo e permetterebbe a Gattuso di concentrarsi su altri ruoli, soprattutto a centrocampo e sulle corsie offensive. Una base solida dietro può cambiare il modo in cui si costruisce tutto il resto.

Zaccagni, Isaksen e il nuovo volto offensivo

Il lavoro di Gattuso non si fermerà alla difesa. Tra i giocatori che potrebbero avere un ruolo centrale nel nuovo progetto ci sono anche Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, due profili molto diversi ma potenzialmente utili a un calcio più verticale e intenso. Zaccagni può garantire qualità, strappi e responsabilità nei momenti chiave, mentre Isaksen rappresenta una risorsa interessante per attaccare gli spazi e dare imprevedibilità.

Il nuovo allenatore dovrà capire se la rosa può essere modellata su un sistema capace di esaltare questi giocatori, oppure se servirà intervenire in modo più deciso sul mercato. La sensazione è che la Lazio non possa permettersi un’altra stagione anonima. Senza Europa, il campionato diventa il centro assoluto del progetto e ogni scelta dovrà essere orientata a riportare la squadra nella zona alta della classifica.

Anche per questo, il lavoro anticipato di Gattuso pesa molto. Entrare prima nelle dinamiche interne, parlare con i giocatori, capire umori e intenzioni può evitare settimane di incertezza. In una fase di transizione, il tempo è una risorsa preziosa.

Lotito punta sul carattere per riaccendere la Lazio

La scelta di Claudio Lotito sembra andare in una direzione precisa: ridare carattere alla squadra. Gattuso non arriva come nome comodo o neutro. È un allenatore divisivo, energico, abituato a vivere il calcio con grande intensità. Può accendere l’ambiente, ma dovrà anche dimostrare di saper gestire una rosa che viene da un periodo complesso e una tifoseria che chiede risposte immediate.

Il suo arrivo alla Lazio rappresenta una scommessa forte. Da una parte c’è il rischio di un impatto difficile, soprattutto se il mercato non dovesse offrire i rinforzi necessari. Dall’altra c’è la possibilità di trasformare una stagione senza coppe in un’occasione per ricostruire identità, compattezza e fame agonistica.

Il primo capitolo, però, è già scritto: Gattuso vuole capire chi è davvero dentro il progetto. La pressione su Gila e Romagnoli per convincerli a restare è il segnale più chiaro. La nuova Lazio non vuole ripartire da zero, ma da chi può ancora rappresentare una colonna tecnica e mentale della squadra.