Chelsea: Pochettino nuovo manager

Chelsea: Mauricio Pochettino diventerà il nuovo tecnico dei blues, a breve la firma e l’ufficialità.

L’attuale stagione calcistica del Chelsea può considerarsi tutt’altro che florida. I Blues, dopo l’esonero di Tuchel, avevano optato per Potter che fu prelevato pagando al Brighton la clausola di 50 milioni di euro, proprio per quest’ultimo il Chelsea aveva portato avanti una campagna acquisti complessiva di 250 milioni di euro nella sessione invernale di calciomercato, ma il cambio di rotta alla giuda tecnica e sul mercato non ha portato gli effetti sperati.

Dopo il secondo esonero di Potter, il Chelsea ha affidato la panchina ad una bandiera come Lampard, ma anche l’ex centrocampista non è riuscito a risollevare le sorti della classifica dei Blues che attualmente sono fermi all’11° posto in classifica con solamente 43 punti totalizzati, del tutto fuori da qualsiasi piazzamento europeo. Insomma, una stagione del tutto fallimentare sia dal punto di vista dei risultati di squadra, che dal punto di vista societario che non è riuscita fin qui a portare aventi un progetto concreto dopo la finale di Champions League vinta il 29 maggio 2021.

La scelta del club in vista della nuova stagione ricadrà quasi sicuramente su Mauricio Pochettino, che diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. L’argentino avrà il compito di stilare un nuovo progetto tecnico che possa riportare ai vertici della classifica il club londinese. Il primo compito arduo che Pochettino dovrà affrontare sarà indubbiamente la valorizzazione dei colpi più costosi di mercato del Chelsea, come Mudryk, Cucurella, Enzo Fernandez, Fofana e Sterling. Inoltre, il tecnico potrebbe chiedere la permanenza in rosa di N’Golo Kantè, che attualmente ha un contratto in scadenza a giugno e quella di Mason Mount, in attesa di conoscere quale saranno le decisioni che l’argentino prenderà in merito alla questione Lukaku in prestito all’Inter. L’ufficialità della trattativa è attesa nei prossimi giorni, Pochettino sarà affiancato in questa nuova avventura dal suo assistente Jesus Perez e da suo figlio Sebastian che sarà il preparatore atletico.