Chelsea-Bayern Monaco in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 25-2-2020

Si apre domani sera la due giorni con le restati quattro partite degli ottavi di finale di Champions League, con il Chelsea che ospitera il Bayern Monaco a Stamford Bridge. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Lampard avrà di nuovo a disposizione Abraham, Flick con Lucas Fernandez in difesa. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV e in Streaming:

E’ tutto pronto a Stamford Bridge per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Chelsea e Bayern Monaco. I padroni di casa hanno raggiunto la qualificazione in un girone ostico con Ajax e Valencia, mentre i tedeschi hanno centrato il sei su sei di vittorie.

Ultime sulle formazioni di Chelsea-Bayern Monaco:

Emergenza per Frank Lampard, seppur contenuta. Il tecnico del Chelsea, infatti, dovrà fare a meno dei mediani Pulisic e Kantè, ma con ogni probabilità recupererà Abraham in avanti. Il modulo della formazione dovrebbe un 3-4-2-1, con la porta che sarà difesa da Arrizabalaga e il trio difensivo prescelto sarà quello formato da Zouma, Rudiger e Azpilicueta, anche se Christensen potrebbe avere una chance di partire titolare. Sulle fasce della mediana ci saranno Pedro e Marcos Alonso, con Jorginho e Kovacic in mezzo, mentre la coppia Barkley-Mount supporterà l’unica punta che, con ogni probabilità, sarà Abraham.

Non se la passa bene nemmeno Flick, che dovrà far fronte ad alcune assenze importanti, come quelle di Sule e dell’ex interista Perisic. Lo schieramento verrà impostato con il classico 4-2-3-1, dove l’inamovibile Neuer difenderà i pali, a fronte di una linea difensiva che vedrà Alaba e Pavard terzini, con Jerome Boateng e Lucas Hernandez nel ruolo di centrali. Il duo mediano vedrà arruolati Kimmich e Thiago Alcantara. In avanti il capocannoniere di coppa Lewandovski sarà supportato sulla trequarti da Gnabry, Muller e Coutinho.

Probabili formazioni Chelsea-Bayern Monaco:

Chelsea(3-4-2-1): Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; Pedro, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Barkley, Mount, Abraham.

Bayern Monaco(4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, L.Hernandez, Alaba; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Coutinho; Lewandovski.

Come vedere Chelsea-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Chelsea e Bayern Monaco, che si giocherà domani sera alle ore 21, e valida per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile su Sky Sport Football al canale 203 del decoder, mentre per la diretta streaming si potrà vedere tramite l’app di Sky Go su smartphone, PC e tablet.

Precedenti e statistiche Chelsea-Bayern Monaco:

Sono quattro i precedenti delle sfide giocate in competizioni Uefa tra Bayern Monaco e Chelsea, e il bilancio vede un successo a testa per le due compagini, mentre due sono state le spartizioni della posta.

