Chelsea-Arsenal: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 12-5-2021

Dove vedere Chelsea-Arsenal, 36° Giornata di Premier League, mercoledì 12 Maggio alle 21:15. La partita Chelsea-Arsenal sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Football e Sky Go.

Reduce dall’importantissimo successo di sabato in casa del Manchester City di Pep Guardiola e in attesa della finale di FA Cup, in programma sabato a Wembley contro il Leicester di Brendan Rodgers, il Chelsea di Thomas Tuchel si prepara ad ospitare, tra le mura amiche di Stamford Bridge, i cugini dell’Arsenal nella terzultima giornata di campionato in Premier League.

I blues, che affronteranno il Manchester City in finale di Champions League il prossimo 29 maggio, sono ad un passo dal blindare il proprio posizionamento Champions, mentre i gunners, eliminati in semifinale di Europa League dal Villarreal, non hanno più nulla da chiedere alla loro scialba stagione che li vede attualmente noni in classifica a -6 dal quinto posto del West Ham.

Chelsea-Arsenal, 36° giornata Premier League 12-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Chelsea ed Arsenal

Per quanto riguarda le formazioni, Tuchel dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Mendy in porta. Davanti a lui, Christensen, Thiago Silva e Zouma. A centrocampo spazio ad Azpilicueta, Jorginho, Kanté e Marcos Alonso con Mount e Ziyech sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Werner.

Arteta dovrebbe invece optare per il 4-2-3-1. Leno quindi in porta con, a fargli da schermo, Bellerin, Holding, Magalhanes e Saka. A centrocampo la coppia formata da Elneny e Ceballos con Willian, Smith-Rove e Pepé sulla trequarti a dare sostegno all’unico perno offensivo, Aubameyang.

Probabili formazioni Chelsea-Arsenal

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Zouma; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Marcos Alonso; Mount, Ziyech; Werner.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Magalhanes, Saka; Elneny, Ceballos; Willian, Smith-Rowe, Pepé; Aubameyang.

Come vedere Chelsea-Arsenal

Partita: Chelsea-Arsenal

Data: mercoledì 12 maggio 2021

Orario: 21:15

Canali Tv: Sky Sport Football

Streaming: Sky Go

Chelsea-Arsenal sarà visibile, a partire dalle 21:15, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Football. Via streaming, invece, il match tra blues e gunners sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Chelsea e Arsenal sono complessivamente 202 (167 in Premier League, 8 in League Cup, 21 in FA Cup, 3 in Community Shield, 2 in Champions League, 1 in Europa League) con un bilancio che dice 65 vittorie dei blues, 78 dei gunners e 59 pareggi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale ovviamente alla gara d’andata, giocata all’Emirates lo scorso 26 dicembre, terminata 3-1 in favore dei biancorossi. L’ultimo match a Stamford Bridge è invece Chelsea-Arsenal 2-2 del 21 gennaio 2020 (Premier League 2019-2020). I blues non battono i gunners, in casa propria, dal 3-2 del 18 agosto 2018 (Premier League 2018-2019). I cannonieri, invece, non vincono in casa dei cugini dal 3-5 del 29 ottobre 2011 (Premier League 2011-2012).

Migliori Bookmakers AAMS