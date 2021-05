Video Gol Highlights Manchester City-Chelsea 1-2: Sintesi 8-5-2021

Video Gol e Highlights Manchester City-Chelsea 1-2, 35° Giornata Premier League: segna Sterling, Mendy para un rigore a Aguero, pareggia Ziyech, il VAR annulla le reti di Werner e Hudson-Odoi per fuorigioco, la rimonta Marcos Alonso

Il Chelsea batte il Manchester City in rimonta all’Etihad Stadium di Manchester, conosciuto anche come City of Manchester Stadium, nella trentacinquesima giornata di Premier League, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Festa rinviata per i Citizens, a cui serviva almeno un punto per conquistare matematicamente un titolo che sarà posticipato alla prossima settimana.

Grande risultato per i londinesi, che non solo proteggono il posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma si aggiudica la preview in vista della finale di Istanbul.

Sintesi di Manchester City-Chelsea 1-2

E’ una partita piacevole nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti pressano con aggressività e rispondono con grande velocità sulla trequarti.

Ci provano Torres e Mendy, ma senza precisione, mentre Ederson si fa trovare pronto sulla conclusione dalla distanza di Ziyech, mentre viene annullato un gol a Werner al 18′ minuto per evidente posizione di fuorigioco.

Nel finale succede di tutto. Infatti, prima al 44′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sterling, su assist di Gabriel Jesus.

E al 48′ minuto Aguero sbaglia il calcio di rigore, bravo Mendy a non muoversi rimanendo centrale sul tentativo di cucchiaio, fischiato dall’arbitro per fallo di Gilmour su Gabriel Jesus.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti alzano i ritmi, prendono in mano il pallino del gioco e mettono in serie difficoltà i padroni di casa, che sembrano più stanchi rispetto agli avversari.

Dopo un tentativo di Aguero, gli ospiti cominciano a spingere sull’acceleratore, ma Mendy alza la saracinesca sulla conclusione di James.

Al 63′ minuto gli ospiti pareggiano con Ziyech, su assist di Azpilicueta, con Ederson battuto incolpevolmente sul sinistro del marocchino.

I padroni di casa sembrano un po’ indolenti nel gioco, affidandosi solo sulle giocate di Gabriel Jesus, diversamente dagli ospiti, che cominciano a trovare le imbucate vincenti per i propri attaccanti.

Infatti, al 81′ minuto viene annullato il secondo gol di giornata a Werner, sempre per posizione di fuorigioco, e subito dopo al 82′ minuto anche un altro gol, questa volta ad Hudson-Odoi, ma con il fondamentale intervento del VAR, visto che l’irregolarità della sua posizione era davvero di pochissimi centimetri.

L’aver rischiato di subire la rimonta risveglia i padroni di casa, che finalmente tornano attivi e reattivi in partita, rendendosi pericolosi con Foden, ma rischiano sul contropiede di Marcos Alonso, che sfiora il grande gol con un pallonetto di rara qualità.

Nel finale al 93′ minuto arriva il gol vittoria in rimonta di Marcos Alonso, che ribalta il risultato facendosi trovare pronto sull’assist di Werner.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Chelsea 1-2:

https://hofoot.elhighlights.com/embed/yWUgUr15S6JO6

Tabellino di Manchester City-Chelsea 1-2

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Ake; Ferran, Rodri, Mendy (dall’81’ Zinchenko); Gabriel Jesus, Agüero, Sterling.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen (dal 45′ Zouma), Rüdiger; James, Gilmour, Kanté (dal 69′ Jorginho), Alonso; Ziyech (dal 77′ Hudson-Odoi), Pulisic; Werner.

GOL: Sterling (M), Ziyech (C), Alonso (C)

ASSIST: Azpilicueta (C), Werner (C)

NOTE – AMMONITI: Sterling (M), Jesus (M)

