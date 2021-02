Champions League, Video Gol Highlights Porto-Juventus 2-1: sintesi 17-02-2021

Video Gol Highlights Porto-Juventus: termina 2-1 la sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i biancoblu di Sérgio Conceição e i bianconeri di Andrea Pirlo.

Dopo l’amara sconfitta di sabato pomeriggio contro il Napoli di Gennaro Gattuso, la Juventus di Andrea Pirlo perde anche contro il Porto di Sérgio Conceição e rimanda il discorso qualificazione ai quarti alla gara di ritorno dello Stadium in programma il prossimo 9 marzo. Al do Dragao decidono le reti di Taremi, Marega e Chiesa.

Pronti via e il Porto è già in vantaggio: Bentancur si rende protagonista di un passaggio inutile all’interno dell’area di rigore che mette in difficoltà Szczesny il quale esce su Taremi ma non riesce ad evitare la marcatura dell’iraniano.

Al 22′ altro disimpegno sbagliato della retroguardia juventina con il portiere polacco dei piemontesi che serve Sergio Oliveira che calcia dal limite trovando la deviazione di un difensore bianconero che mette in angolo. La prima conclusione in porta della Juventus capita al 39′ con Demiral che impatta bene di testa su un calcio di punizione di Bentancur, ma Marchesin è attento e blocca senza problemi.

Un minuto dopo ci prova anche Rabiot, ma la sua rovesciata viene messa in angolo da un ottimo intervento dell’estremo difensore dei portoghesi. Dopo un solo minuto di recupero, del Cerro Grande fischia la fine del 1° tempo: Porto in vantaggio per 1-0 grazie a Taremi.

La seconda frazione inizia esattamente come la prima con la squadra di Conceição che trova il gol del 2-0 dopo appena 40 secondi grazie a Marega che trasforma in rete un ottimo passaggio di Manafà. 4 minuti più tardi la Juve va vicina al 2-1 ma l’intervento di Uribe vale solo un calcio d’angolo.

Al 52′ Oliveira calcia dal limite dell’area bianconera, ma Szczesny è reattivo e sventa la minaccia. 13 minuti più tardi Bentancur calcia dalla distanza, ma il suo tentativo finisce alto sulla porta di Marchesin. Pochi minuti dopo Chiesa costringe il numero 1 dei padroni di casa ad un super intervento per evitare il 2-1.

Al 74′ si rivede il Porto con Luis Diaz che calcia da posizione decentrata trovando l’attenta risposta dell’estremo difensore ospite che blocca senza problemi. Grujic all’80’ sfugge alla marcatura di Danilo, ma per fortuna della Juventus il colpo di testa del serbo finisce fuori.

All’82’ bella discesa sulla sinistra di Rabiot che mette in mezzo per Chiesa che di destro batte Marchesin per il gol del 2-1. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine delle ostilità: Porto batte Juventus 2-1.

Il tabellino di Porto-Juventus 2-1, andata ottavi di finale Champions League 17-02-2021

Port (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona (91′ Loum), Oliveira (91′ F. Conceição), Uribe, Otavio (58′ Luis Diaz); Marega (66′ Grujic), Taremi.

Allenatore: Sérgio Conceição

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (35′ Demiral), Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie (63′ Morata); Kulusevski (77′ Ramsey), Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Marcatori: 2′ Taremi (P), 46′ Marega (P), 82′ Chiesa (J)

Ammoniti: 63′ De Ligt (J), 82′ Danilo (J), 87′ Demiral (J), 92′ Alex Sandro (J)

Espulsi:

