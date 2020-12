Champions League, sorteggio ottavi: Lazio-Bayern Monaco, Porto-Juventus e Atalanta-Real Madrid

La Juventus pesca il Porto, la Lazio sfida il Bayern Monaco, l’Atalanta giocherà contro il Real Madrid

E’ un sorteggio abbastanza agrodolce quello di Nyon, in Svizzera, dove si sono scoperti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League.

Infatti, le aspettative dei pronostici si sono assolutamente confermate per le squadre italiane rimaste in competizione, con una sfida abbordabile e due incroci al cardiopalma.

Buone notizie per la Juventus, che partiva in prima fascia e ha pescato il Porto, probabilmente l’avversario meno competitivo della seconda fascia.

Non si può dire lo stesso per la Lazio e l’Atalanta, visto che hanno visto realizzarsi i loro peggiori incubi, partendo dalla seconda fascia.

Infatti, i biancocelesti dovranno sfidare i campioni in carica del Bayern Monaco, mentre i bergamaschi proveranno a contendere la qualificazione ai quarti di finale niente poco di meno che al Real Madrid.

Ma le sfide più belle sono altre, a cominciare dall’ormai classico tra Barcellona e PSG, continuando con l’incrocio tra i migliori tecnici tedeschi, il Lipsia contro il Liverpool, e concludendo con la dicotomia di due filosofie di calcio completamente opposte, l’Atletico Madrid contro il Chelsea.

Può sorridere, invece, il Manchester City, che proverà a cancellare le delusioni degli ultimi anni contro il Borussia Moenchengladbach, mentre il Borussia Dortmund dovrà vedersela nella doppia sfida equilibrata contro il Siviglia.

Si ricorda che le partite d’andata si giocheranno tra il 16 e il 17 e tra il 23 e il 24 febbraio 2021, mentre le sfide di ritorno andranno in scena tra il 9 e il 10 e tra il 16 e il 17 marzo 2021.

La Juventus disputerà la partita d’andata in Portogallo, all’Estadio do Dragao di Oporto, mentre il ritorno si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

Discorso completamente opposto per Lazio e Atalanta, che giocheranno l’andata in casa, allo Stadio Olimpico di Roma e al Gewiss Stadium di Bergamo, per poi completare il turno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e all’Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli ottavi di finale di Champions League:

Borussia Moenchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-PSG

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS