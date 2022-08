Champions League, sorteggio gironi 25-8-2022: gruppi Milan, Inter, Napoli e Juventus

Il Milan nel Gruppo E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, l’Inter nel Gruppo C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, il Napoli nel Gruppo A con Ajax, Liverpool e Rangers Glasgow, la Juventus nel Gruppo H con PSG, Benfica e Maccabi Haifa

E’ stato un sorteggio sicuramente molto emozionante quello dell’urna di Nyon, che ha rivelato gli accoppiamenti dei gruppi della fase a gironi della nuova Champions League 2022-2023, che avrà inizio il 6 settembre e si concluderà il 10 giugno 2023 con finale all’Ataturk Stadium di Istanbul.

La cerimonia è iniziata con la premiazione di Arrigo Sacchi, che è stato insignito del President’s Award 2022, il premio del presidente, una sorta di elogio alla grande carriera del tecnico italiano.

E’ sicuramente un’urna dolceamara per le italiane, visto che Milan, Inter, Napoli e Juventus sono state sorteggiate in gruppi quasi proibitivi.

I rossoneri partivano come prima fascia, essendo campioni d’Italia, e sono stati inseriti nel Gruppo E con il Chelsea, che vuole rifarsi dopo una stagione in chiaroscuro, gli enfants prodiges del Salisburgo e i talentuosi croati della Dinamo Zagabria.

Sicuramente un girone da non sottovalutare, ma comunque alla portata per il Milan, che dovrà avere la capacità di affrontare gli austriaci e i croati con la giusta concentrazione.

Servirà quasi un’impresa, invece, per i nerazzurri, che già l’anno scorso fecero il colpaccio in un girone difficile e questa volta non sarà da meno, visto che dovranno affrontare il Gruppo C, il girone di ferro di questa stagione, contro i campioni tedeschi del Bayern Monaco, il Barcellona nel nuovo ciclo e i cechi del Viktoria Plzen.

Se impossible is nothing, l’Inter dovrà dimostrarlo sul campo, magari approfittando del proprio pubblico contro le due big del calcio mondiale e conquistando l’en plein contro quella che potrebbe essere definita una squadra cuscinetto.

E’ andata abbastanza bene per i partenopei, in terza fascia come l’altra squadra meneghina, visto che sono stati inseriti nel Gruppo A contro i talentuosi olandesi dell’Ajax, il Liverpool, tra le favorite assolute per la vittoria finale, e gli scozzesi dei Rangers Glasgow, tornati dopo anni nella massima competizione europea.

In questo caso, invece, almeno sulla carta, sembra che il Napoli possa tentare il colpaccio, non solo per la qualificazione agli ottavi di finale, ma anche per il primo posto in classifica, tenendo con dei precedenti positivi contro gli inglesi.

Infine, poteva andare meglio anche per i bianconeri, che hanno pescato i campioni francesi del PSG, il solito Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa.

La Juventus dovrà essere brava a fare punti importanti e pesanti contro la favorita assoluta e non perdere contro i lusitani, magari facendo un bel en plein contro la cenerentola della competizione.

Per quanto riguarda le altre, invece, gironi equilibrati per Porto e Eintracht Francoforte, campione della scorsa Europa League, in prima fascia nel Gruppo B e D, che dovranno affrontare Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Brugge i portoghesi e Tottenham, Sporting Lisbona e Marsiglia i tedeschi.

I campioni in carica del Real Madrid sono nel Gruppo F con Lipsia, Shakhtar Donetsk e Celtic Glasgow, mentre il Manchester City è stato inserito nel Gruppo G con Siviglia, Borussia Dortmund e Copenaghen.

Infine, sono stati assegnati i premi della Champions League 2021-2022, che hanno visto trionfare, ovviamente, il Real Madrid.

E, infatti, il miglior giocatore e il miglior allenatore della scorsa edizione sono stati Karim Benzema e Carlo Ancelotti

Ecco tutti gli accoppiamenti e i gruppi di Champions League:

GRUPPO A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers Glasgow

GRUPPO B

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Brugge

GRUPPO C

Bayern Monaco

Barcellona

Inter

Viktoria Plzen

GRUPPO D

Eintracht Francoforte

Tottenham

Sporting Lisbona

Marsiglia

GRUPPO E

Milan

Chelsea

Salisburgo

Dinamo Zagabria

GRUPPO F

Real Madrid

Lipsia

Shakhtar Donetsk

Celtic Glasgow

GRUPPO G

Manchester City

Siviglia

Borussia Dortmund

Copenaghen

GRUPPO H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Le date della Champions League 2022-2023:

FASE A GIRONI

Prima giornata: 6-7 settembre 2022

Seconda giornata: 13-14 settembre 2022

Terza giornata: 4-5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11-12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25-26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1-2 novembre 2022

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale: 14-15-21-22 febbraio e 7-8-14-15 marzo 2023

Quarti di finale: 11-12 e 18-19 aprile 2023

Semifinali: 9-10 e 16-17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

Premi UEFA Champions League 2021-2022:

Miglior Allenatore: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Miglior Calciatore: Karim Benzema (Real Madrid)