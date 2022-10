Champions League, Risultati e Classifica 5° Giornata 26-10-2022: Inter-Viktoria Plzen 4-0 e Napoli-Rangers Glasgow 3-0

I Risultati ed i Marcatori della 5° giornata di Champions League 26 Ottobre 2022, Gruppi A-B-C-D

Anche la seconda serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi di Champions League regala altri verdetti.

Nel Gruppo A, il Napoli non ha problemi a continuare l’en plein vincendo anche in casa contro i Rangers Glasgow, mentre il Liverpool si qualifica agli ottavi di finale come seconda classificata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro l’Ajax.

Nel Gruppo B, poker del Porto sul campo del Brugge e basta per conquistare il passaggio del turno, visto che l’Atletico Madrid non va oltre il pareggio contro il Bayer Leverkusen, che dovranno giocarsela all’ultimo per il terzo posto.

Nel Gruppo C, l’Inter distrugge il Viktoria Plzen e si qualifica agli ottavi di finale eliminando il Barcellona, che perde anche in casa contro il già qualificato Bayern Monaco.

Infine, nel Gruppo D, l’Eintracht Francoforte torna in lotta per il passaggio del turno grazie alla vittoria in casa contro il Marsiglia, mentre il Tottenham pareggia in casa contro lo Sporting Lisbona tenendo ancora tutto in bilico.

UEFA Champions League

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo A

Ajax-Liverpool 0-3: 42′ Salah, 49′ Nunez, 52′ Elliott

Napoli-Rangers Glasgow 3-0: 11′, 16′ Simeone, 80′ Ostigard

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo A

Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers Glasgow 0

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo B

Brugge-Porto 0-4: 33′, 70′ Taremi, 57′ Evanilson, 60′ Eustaquio

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 2-2: 9′ Diaby (B), 22′ Carrasco (A), 29′ Hudson-Odoi (B), 50′ De Paul (A)

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo B

Brugge 10, Porto 9, Atletico Madrid 5, Bayer Leverkusen 4

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo C

Inter-Viktoria Plzen 4-0: 35′ Mkhitaryan, 42′, 66′ Dzeko, 87′ Lukaku

Barcellona-Bayern Monaco 0-3: 10′ Mane, 31′ Choupo-Moting, 95′ Pavard

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo C

Bayern Monaco 15, Inter 10, Barcellona 4, Viktoria Plzen 0

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo D

Eintracht Francoforte-Marsiglia 2-1: 3′ Kamada (E), 22′ Guendouzi (M), 27′ Muani (E)

Tottenham-Sporting Lisbona 1-1: 22′ Edwards (S), 81′ Bentancur (T)

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo D

Tottenham 8, Eintracht Francoforte 7, Sporting Lisbona 7, Marsiglia 6