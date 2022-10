Video Gol Highlights Napoli-Rangers 3-0: Sintesi 26-10-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Rangers Glasgow 3-0, 5° Giornata Gruppo A Champions League: doppietta di Simeone, segna anche Ostigard

Il Napoli passeggia contro i Rangers Glasgow allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella quinta giornata del Gruppo A di Champions League.

Tutto fin troppo facile per i partenopei, che continuano la propria marcia trionfale con la quinta vittoria su cinque partite, la matematica certezza del passaggio del turno come primissima classifica di un girone duro, almeno sulla carta, la dodicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizione e il sedicesimo risultato utile consecutivo da inizio di stagione.

Niente da fare per gli scozzesi, che sono aritmeticamente eliminati dalla competizione e da tutte le coppe europee, confermando il proprio momento di difficoltà.

Sintesi di Napoli-Rangers Glasgow 3-0

Out Sirigu e Rrahmani per Luciano Spalletti, che fa un po’ di turnover con Ostigard in difesa con Kim, Di Lorenzo e Mario Rui davanti a Meret, c’è spazio per Elmas e Ndombele in mediana con Lobotka, mentre in attacco ci sono Politano, Simeone e Raspadori nel tridente.

Tantissime assenze per Giovani Van Bronckhorst, orfano di Goldson, Hagi, Helander, Kamara, Lawrence, Ofoborh e Souttar. In difesa giocano Tavernier, Davies, King e Yilmaz a protezione di McGregor a porta, Sands e Lundstram in mediana, mentre nel quartetto d’attacco vengono scelti Wright, Tillman e Kent alle spalle di Morelos unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti difendono in maniera superficiale e non riescono a far girare la palla oltre il proprio centrocampo.

Dopo non aver trovato la porta di testa e il giallo a Davies, al 11′ minuto i padroni di casa sbloccano la partita trovando il gol del vantaggio con il destro di Simeone sul cross di Di Lorenzo.

E’ la grande serata di Simeone, che al 16′ minuto si regala anche una bella doppietta raddoppiando con un colpo di testa preciso sul cross dell’altro terzino, Mario Rui.

Gli ospiti sono confusi tatticamente, senza idee tecnicamente. I padroni di casa fanno praticamente tutto ciò che vogliono e danno l’impressione di poter dilagare, come dimostra anche la traversa di Ndombele e il colpo di testa di Raspadori prima dell’ammonizione di Lundstram.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sakala per Wright, ma calano sensibilmente i ritmi di gioco, visto che i padroni di casa gestiscono con qualità il possesso palla e gli ospiti sembrano più attenti in fase difensiva.

E’ una sfida sempre aperta quella tra Simeone e McGregor, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con un poco cinico Morelos prima di uscire per Colak, quando entra anche Arfield per Tillman e poco dopo anche Lozano e Gaetano per Politano e Elmas e anche Barisic per l’infortunato King.

Il portiere ospite è attento sul sinistro di Mario Rui prima del tris di Ostigard al 80′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Raspadori.

Nel finale c’è spazio anche per Zanoli, Zielinski e Zerbin per Di Lorenzo, Lobotka e Raspadori, mentre vengono ammoniti Kim e Mario Rui e Colak non trova la porta di testa e Simeone si divora la tripletta.

Highlights e Video Gol di Napoli-Rangers Glasgow 3-0:

Tabellino di Napoli-Rangers Glasgow 3-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (41′ st Zanoli), Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka (39′ st Zielinski), Elmas (28′ st Gaetano); Politano (28′ st Lozano), Simeone, Raspadori (39′ st Zerbin).

A disp.: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Osimhen, Olivera, Kvaratskhelia, Zambo Anguissa. All.: Spalletti



Rangers (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King (31′ st Barisic), Davies, Yılmaz; Lundstram, Sands; Wright (1′ st Sakala), Tillmann (22′ st Arfield), Kent; Morelos (22′ st Colak).

A disp.: Robby McCrocie, McLaughlin, S. Davis, Matondo, Devine, Lowry, Allan. All.: Bronckhorst



Arbitro: Meler (Tur)

Marcatori: 11′ Simeone (N), 16′ Simeone (N), 30′ st Ostigard (N)

Ammoniti: Mario Rui, Kim (N); Davies, Lundstram (R)

Espulsi: –