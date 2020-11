Champions League, Risultati e Classifica 4° Giornata 24-11-2020

I Risultati ed i Marcatori della 4° giornata di Champions League 24 Novembre 2020, Gruppi E-F-G-H

Prima serata dedicata alla quarta giornata della fase a gironi di Champions League caratterizzata dallo spettacolo e dal divertimento.

Ad aver aperto le danze, il Girone E con entrambe le partite nel pomeriggio, in cui il Chelsea vince a Rennes nei minuti di recupero dopo aver rischiato di pareggiare, così come il Siviglia, che supera il Krasnodar all’ultimo secondo.

Nelle partite della sera, nel Girone F tutto troppo facile per Borussia Dortmund, che passeggia contro il Brugge con super Haaland, mentre la Lazio supera agevolmente lo Zenit San Pietrobeurgo con Immobile protagonista, due vittorie che valgono l’ipoteca sugli ottavi di finale.

Nel Girone G tutto fin troppo facile per il Barcellona, che fa ciò che vuole in Ucraina contro la Dynamo Kiev con l’ottima prestazione di Braitwhaite, mentre la Juventus vince in rimonta nei minuti di recupero in casa contro il Ferencvaros qualificandosi insieme ai catalani agli ottavi di finale con due turni d’anticipo.

Infine, nel Girone H un super Bruno Fernandes lancia il Manchester United contro il Basaksehir a Istanbul, mentre il PSG batte di misura il Lipsia.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo E

Krasnodar-Siviglia 1-2: 4′ Rakitic (S), 56′ Wanderson (K), 95′ El Haddadi (S)

Rennes-Chelsea 1-2: 22′ Hudson-Odoi (C), 85′ Guirassy (R), 91′ Giroud (C)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo E

Chelsea 10, Siviglia 10, Krasnodar 1, Rennes 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo F

Borussia Dortmund-Brugge 3-0: 18′, 60′ Haaland, 45′ Sancho

Lazio-Zenit San Pietroburgo 3-1: 2′, 53′ rig. Immobile (L), 22′ Parolo (L), 25′ Dzyuba (Z)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo F

Borussia Dortmund 9, Lazio 8, Brugge 4, Zenit 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo G

Dynamo Kiev-Barcellona 0-4: 52′ Dest, 57′, 70′ rig. Braitwhaite, 92′ Griezmann

Juventus-Ferencvaros 2-1: 19′ Uzuni (F), 35′ C. Ronaldo (J), 92′ Morata (J)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo G

Barcellona 12, Juventus 9, Dynamo Kiev 1*, Ferencvaros 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo H

Manchester United-Istanbul Basaksehir 4-1: 7′, 19′ B. Fernandes (M), 35′ rig. Rashford (M), 75′ Turuc (B), 92′ James (M)

PSG-Lipsia 1-0: 11′ rig. Neymar

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo H

Manchester United 9, Lipsia 6, PSG 6, Basaksehir 3

