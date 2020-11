Video Gol Highlights Lazio-Zenit 3-1: sintesi 24-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Zenit 3-1, 4° Giornata Gruppo F Champions League: la sblocca Immobile, che poi segnerà una doppietta su rigore dopo il gol di Dzyuba in risposta al raddoppio momentaneo di Parolo

La Lazio batte lo Zenit San Pietroburgo allo Stadio Olimpico di Roma nella quarta giornata del Girone F di Europa League.

Tre punti fondamentali per i biancocelesti, che ipotecano il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale portandosi a quota otto punti in classifica e tornando alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, ma collezionando il quarto risultato utile consecutivo.

Bruttissima sconfitta per i russi, che restano ultimi in classifica con un solo punto conquistato e sempre più lontani dal terzo posto, distante tre punti.

La sintesi di Lazio-Zenit 3-1, 4° Giornata Gruppo F Champions League

Non potrebbe iniziare meglio di così la partita per i padroni di casa, che sbloccano subito il risultato al 2′ minuto con un bellissimo destro di Immobile da fuori area, assolutamente imparabile per il portiere.

Forse, proprio grazie al gol istantaneo, la partita è abbastanza divertente, disputato su ritmi abbastanza intensi, con i padroni di casa che continuano a fare possesso palla e gli ospiti che provano a rimanere compatti in fase difensiva.

Ci prova Correa, ma Barrios salva al momento decisivo, mentre Luis Alberto impegna il portiere con una bella conclusione, prima del raddoppio di Parolo al 23′ minuto, altro tiro dalla distanza su assist di Correa, al termine di un bel contropiede di Luis Alberto.

Gli ospiti tornano subito in partita segnando al 25′ minuto con una bella girata di Dzyuba su assist di Rakitskyi.

Dopo il gol subito, i padroni di casa tornano a dominare in campo, mancinando gioco ed occasioni con Luis Alberto e Lazzari, sui quali Kherzakhov compie due clamorosi miracoli, mentre Parolo è impreciso da ottima posizione.

Il secondo tempo si apre con il possesso palla degli ospiti, che però lasciano spazi ai padroni di casa, perfetti in fase difensiva e letali in contropiede.

Così, al 55′ minuto Immobile trova la doppietta trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per un fallo su di lui.

Gli ospiti accusano un po’ il colpo e non riescono più ad essere pericolosi, rischiando tantissimo sulle sortite dei padroni di casa, che sfiorano il poker con Correa, conclusione in curva, e Muriqi, decisivo il portiere a salvare il risultato, mentre nel finale Reina fa gli straordinari su Driussi.

Video Gol Highlights di Lazio-Zenit 3-1, 4° Giornata Gruppo F Champions League:

Il tabellino di Lazio-Zenit 3-1, 4° Giornata Gruppo F Champions League:

