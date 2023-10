Champions League, Risultati e Classifica 2° Giornata 3-10-2023: Napoli-Real Madrid 2-3 e Inter-Benfica 1-0

I Risultati ed i Marcatori della 2° giornata di Champions League 3 Ottobre 2023, Gruppi A-B-C-D

Risultati importanti e tantissimi gol nella prima serata della seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Gruppo A, vittoria in rimonta per il Bayern Monaco a Copenaghen, mentre il Galatasaray fa il colpaccio risultando corsaro sul campo del Manchester United.

Nel Gruppo B, clamorosa sconfitta dell’Arsenal a Lens, mentre pareggio rocambolesco tra PSV Eindhoven e Siviglia.

Nel Gruppo C, clamorosa vittoria in trasferta e in rimonta per lo Sporting Braga sul campo dell’Union Berlino, mentre il Napoli perde in casa contro il Real Madrid.

Infine, nel Gruppo D, colpaccio della Real Sociedad a Salisburgo, mentre l’Inter supera l’ostacolo Benfica.

UEFA Champions League

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo A

Copenaghen-Bayern Monaco 1-2: 56′ Lerager (C), 67′ Musiala (B), 83′ Tel (B)

Manchester United-Galatasaray 2-3: 17′, 67′ Hojlund (M), 23′ Zaha (G), 71′ Akturkoglu (G), 81′ Icardi (G)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 6, Galatasaray 4, Copenaghen 1, Manchester United 0

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo B

Lens-Arsenal 2-1: 14′ Gabriel Jesus (A), 25′ Thomasson (L), 69′ Wahi (L)

PSV Eindhoven-Siviglia 2-2: 68′ Gudelj (S), 86′ rig. De Jong (P), 87′ En Nesyri (S), 95′ Teze (P)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo B

Lens 4, Arsenal 3, Siviglia 2, PSV 1

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo C

Union Berlino-Sporting Braga 2-3: 30′, 37′ Becker (U), 41′ Niakate (S), 51′ Bruma (S), 94′ Castro (S)

Napoli-Real Madrid 2-3: 19′ Ostigard (N), 27′ Vinicius (R), 34′ Bellingham (R), 54′ rig. Zielinski (N), 78′ aut. Meret (R)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo C

Real Madrid 6, Napoli 3, Sporting Braga 3, Union Berlino 0

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo D

Salisburgo-Real Sociedad 0-2: 7′ Oyarzabal, 27′ Mendez

Inter-Benfica 1-0: 62′ Thuram

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo D

Inter 4, Real Sociedad 4, Salisburgo 3, Benfica 0