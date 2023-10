Video Gol Highlights Napoli-Real Madrid 2-3: Sintesi 3-10-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Real Madrid 2-3, 2° Giornata Gruppo C Champions League: segnano Ostigard, Vinicius, Bellingham e Zielinski, decide l’autorete di Meret

Il Real Madrid batte il Napoli al termine di una partita al cardiopalma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League.

Non è bastata una grandissima prestazione da parte dei partenopei, che conservano comunque il secondo posto in classifica, mentre è un colpaccio per gli spagnoli, che vanno in testa alla classifica.

Sintesi di Napoli-Real Madrid 2-3

Assenti i soliti Gollini, Juan Jesus e Rrahmani per Rudi Garçia, che sceglie Olivera in difesa con Natan, Ostigard e Di Lorenzo davanti a Meret, torna Politano in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia ed è confermato il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

Infortunati Alaba, Courtois, Arda Guler e Militao per Carlo Ancelotti, che schiera Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger e Camavinga in difesa a protezione di Kepa, a centrocampo c’è Kroos con Tchouameni, Valverde e Bellingham, recuperato Vinicius in attacco con Rodrygo.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, nonostante si giochi su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa provano a sfruttare la velocità sulle fasce, ma la qualità in campo è davvero elevatissima.

Dopo una clamorosa occasione di Rodrygo, poco cinico sotto porta, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato alla prima occasione con Ostigard, che trova il gol del vantaggio ribadendo in rete la palla dopo la traversa di Natan sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che al 27′ minuto pareggiano con Vinicius, su assist di Bellingham, bravissimo ad approfittare del clamoroso errore in fase di impostazione di Di Lorenzo.

Viene ammonito Camavinga, ma i padroni di casa sembrano accusare un po’ il colpo e gli ospiti ne approfittano per completare la rimonta al 34′ minuto con Bellingham, che ribalta il risultato con una bella giocata personale, approfittando dell’assenza di copertura del centrocampo.

Nel finale i padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Osimhen, sul quale è eccezionale Kepa, mentre viene ammonito Natan.

Il secondo tempo è molto simile alla prima frazione di gioco, ma con i padroni di casa molto più propositivi e gli ospiti più in gestione che con la voglia di attaccare.

Al 54′ minuto i padroni di casa pareggiano con Zielinski, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Nacho Fernandez ravvisato dal VAR.

Gli ospiti calano, anche perché i padroni di casa spingono sull’acceleratore e sfiorano la rete prima con Kvaratskhelia, impreciso, e poi con Zielinski, sul quale è bravo Kepa, prima dell’entrata in campo di Mendy, Modric e Elmas al posto di Camavinga, Kroos e Politano.

Dopo il giallo a Bellingham, un super Meret salva il risultato su Vinicius, con Bellingham che non trova la porta di testa sulla ribattuta prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Raspadori e Joselu subentrare per Zielinski e Rodrygo.

Al 79′ minuto gli ospiti segnano ancora con l’autorete di Meret, sfortunato nella deviazione della palla dopo la traversa colpita da Valverde con una bomba da fuori area sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano anche Ceballos, Mario Rui, Cajuste e Simeone al posto di Vinicius, Olivera, Lobotka e Anguissa, mentre viene ammonito Kepa per perdita di tempo, poi attento su Ostigard.

Highlights e Video Gol di Napoli-Real Madrid 2-3:

Tabellino di Napoli-Real Madrid 2-3

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (dal 43’ st Mario Rui); Lobotka (dal 43’ st Cajuste), Anguissa (dal 43’ st Simeone), Zielinski (dal 29’ st Raspadori); Politano (dal 25’ st Elmas), Kvaratskhelia, Osimhen. A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Gaetano, Lindstrom, Zerbin. All.: Garcia.



Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Nacho, Rudiger, Camavinga (dal 19’ st Mendy); Tchouameni, Kroos (dal 20’ st Modric), Valverde; Bellingham; Vinicius Junior (dal 39’ st Ceballos), Rodrygo (dal 30’ st Joselu). A disp.: Lunin, Canizares, Fran Garcia, Carillo, Vazquez, Brahim Diaz. All.: Ancelotti.



Arbitro: Turpin.

Marcatori: 19’ pt Ostigard, 9’ st rig. Zielinski (N); 27’ pt Vinicius Junior, 34’ pt Bellingham, 33’ st. aut Meret (R).

Ammoniti: Natan (N); Camavinga, Bellingham, Kepa (R).

Espulsi: –