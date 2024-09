Champions League, risultati e classifica 1° giornata 17-18-19/9/2024

I Risultati e i Marcatori della 1° giornata di Champions League 17, 18 e 19 Settembre 2024 con Classifica aggiornata

Nuovo format della Champions League e spettacolo incredibile nella prima giornata della fase a girone unico, con trentasei squadre a giocarsi i primi otto posti per l’accesso diretto alla fase finale.

Nelle partite del martedì, parte benissimo la Juventus, che passeggia contro il PSV Eindhoven, mentre il Milan perde in casa in rimonta contro il Liverpool.

Vittoria da record per il Bayern Monaco, che rifila nove reti alla Dinamo Zagabria, i campioni in carica del Real Madrid non hanno problemi contro lo Stoccarda, lo Sporting Lisbona ha la meglio sul Lille, mentre esordio vincente per l’Aston Villa contro lo Young Boys.

Nelle partite del mercoledì, l’Inter riesce a fermare il Manchester City sul pareggio nel rematch della finale di due anni fa, bene anche il Bologna, sprecone contro lo Shakhtar Donetsk all’esordio assoluto.

Il PSG vince solo grazie ad un’autorete all’ultimo minuto contro il Girona, diversamente dal Borussia Dortmund, che passeggia in casa del Brugge, vittorie facilissime invece per Celtic Glasgow e Sparta Praga contro Slovan Bratislava e Salisburgo.

Infine, nelle partite del giovedì, l’Atalanta non va oltre il pareggio in casa contro l’Arsenal, ma con tanti rimpianti, mentre Bayer Leverkusen e Benfica risultano corsari contro Feyenoord e Stella Rossa Belgrado.

Il risultato clamoroso è la vittoria del Monaco contro il Barcellona, mentre l’Atletico Madrid vince il miss match contro il Lipsia con un rigore nei minuti finali e il Brest esordisce con incredibile vigore contro lo Sturm Graz.

Risultati e Marcatori della 1° giornata Champions League 2024-2025:

Martedì 17:

Juventus-PSV 3-1

(21′ Yildiz (J), 27′ McKennie (J), 52′ Nico Gonzalez (J), 90’+3 Saibari (P))

Young Boys- Aston Villa 0-3

(27′ Tielemans (A), 38′ Ramsey (A), 83′ Onana (A))

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

(19′ Kane rig. (B), 33′ Guerreiro (B), 38′ Olise (B), 49′ Petkovic (D), 50′ Ogiwara (D), 58′ Kane (B), 61′ Olise (B), 73′ Kane rig. (B), 78′ Kane rig. (B), 85′ Sane (B), 90’+2 Goretzka (B))

Milan-Liverpool 1-3

(3′ Pulisic (M), 23′ Konate (L), 41′ Van Dijk (L), 67′ Szoboszlai (L))

Real Madrid-Stoccarda 3-1

(46′ Mbappe (R), 68′ Undav (S), 83′ Rudiger (R), 90’+5 Endrick (R))

Sporting Lisbona-Lille 2-0

(38′ Gyokeres (S), 65′ Debast (S))

Mercoledì 18:

Bologna-Shakthar Donetsk 0-0

Sparta Praga-Salisburgo 3-0: al 2′ pt Kairinen, al 42′ pt Olatunji ed al 58′ st Laci

Celtic-Slovan Bratislava 5-1: al 17′ pt Scales (CE), al 47′ st Furuhashi (CE), al 56′ st Engels (CE), al 60′ Wimmer (SL), al 70′ Maeda (CE), all’86’ st Idah (CE)

Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3: al 76′ ed all’86’ st Gittens, al 96′ st Guirassy

Manchester City-Inter 0-0

PSG-Girona 1-0: al 90′ st aut. Gazzaniga

Giovedì 19:

Atalanta-Arsenal 0-0

Monaco- Barcellona 2-1 (Akliouche 16′ (M), Yamal 28′ (B), Ilenikhena 71′ (M))

Atletico Madrid-Lipsia 2-1 (Sesko 4′ (L), Griezmann 28′ (A)), Gimenez 90′ (A))

Brest-Sturm Graz 2-1 (Magnetti 23′ (B), Fernandes 45’+1 (autogol, S), Sima 56′ (B))

(Magnetti 23′ (B), Fernandes 45’+1 (autogol, S), Sima 56′ (B)) Feyenoord-Bayer Leverkusen 0-4

Stella Rossa-Benfica 1-2

Classifica Champions League 2024-2025 dopo 1° giornata:

1 Bayern Munich 1 1 0 0 9 2 7 3 2 Celtic 1 1 0 0 5 1 4 3 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 4 0 4 3 4 Aston Villa 1 1 0 0 3 0 3 3 5 Borussia Dortmund 1 1 0 0 3 0 3 3 6 Sparta Prague 1 1 0 0 3 0 3 3 7 Liverpool 1 1 0 0 3 1 2 3 8 Juventus 1 1 0 0 3 1 2 3 9 Real Madrid 1 1 0 0 3 1 2 3 10 Sporting CP 1 1 0 0 2 0 2 3 11 Benfica 1 1 0 0 2 1 1 3 12 Monaco 1 1 0 0 2 1 1 3 13 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3 14 Brest 1 1 0 0 2 1 1 3 15 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 1 0 1 3 16 Arsenal 1 0 1 0 0 0 0 1 17 Atalanta 1 0 1 0 0 0 0 1 18 Bologna 1 0 1 0 0 0 0 1 19 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 0 0 1 20 Inter 1 0 1 0 0 0 0 1 21 Manchester City 1 0 1 0 0 0 0 1 22 Barcelona 1 0 0 1 1 2 -1 0 23 RB Leipzig 1 0 0 1 1 2 -1 0 24 Sturm Graz 1 0 0 1 1 2 -1 0 25 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 1 2 -1 0 26 Girona 1 0 0 1 0 1 -1 0 27 PSV Eindhoven 1 0 0 1 1 3 -2 0 28 VfB Stuttgart 1 0 0 1 1 3 -2 0 29 AC Milan 1 0 0 1 1 3 -2 0 30 Lille 1 0 0 1 0 2 -2 0 31 Club Brugge 1 0 0 1 0 3 -3 0 32 RB Salzburg 1 0 0 1 0 3 -3 0 33 Young Boys 1 0 0 1 0 3 -3 0 34 Slovan Bratislava 1 0 0 1 1 5 -4 0 35 Feyenoord 1 0 0 1 0 4 -4 0 36 Dinamo Zagreb 1 0 0 1 2 9 -7 0

