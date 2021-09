Champions League, Risultati e Classifica 1° Giornata 14-9-2021: Malmoe-Juventus 0-3, Villarreal-Atalanta 2-2

I Risultati ed i Marcatori della 1° giornata di Champions League 14 Settembre 2021, Gruppi E-F-G-H

Tantissimi gol e qualche risultato clamoroso nella prima serata della prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Gruppo E colpaccio del Bayern Monaco, che supera abbastanza agevolmente il Barcellona nel primo big match di questa stagione europea con la doppietta di Lewandowski, mentre la Dinamo Kiev batte il Benfica all’ultimo secondo.

Nel Gruppo F si comincia subito con un risultato clamoroso, cioè la sconfitta del Manchester United a Berna contro lo Young Boys, che vince in rimonta dopo l’espulsione di Wan-Bissaka. In serata clamoroso pareggio rocambolesco con rimonta e contro rimonta tra Villarreal e Atalanta in Spagna, nonostante l’espulsione di Coquelin.

Nel Gruppo G finisce in pareggio tra Siviglia e Salisburgo, dopo ben quattro rigori tirati, ma ben due sbagliati da Adeyemi e Susic. In serata il Lille approfitta dell’espulsione di Brooks, pareggiando in casa contro il Wolfsburg.

Infine, nel Gruppo H si rialza la Juventus dopo le nefaste prestazioni in campionato distruggendo il Malmoe in Svezia, mentre al Chelsea basta Lukaku per battere lo Zenit San Pietroburgo.

Un logo della UEFA Champions League, fonte “Facebook”

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo E

Dinamo Kiev-Benfica 1-0

Barcellona-Bayern Monaco 0-3: 33′ Muller, 56′, 85′ Lewandowski

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo E

Bayern Monaco 3, Dinamo Kiev 3, Benfica 0, Barcellona 0

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo F

Young Boys-Manchester United 2-1: 13′ C. Ronaldo (M), 66′ Ngamaleu (Y), 94′ Siebatcheu (Y)

Villarreal-Atalanta 2-2: 6′ Freuler (A), 39′ Trigueros (V), 73′ Danjuma (V), 83′ Gosens (A)

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo F

Young Boys 3, Atalanta 1, Villarreal 1, Manchester United 0

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo G

Siviglia-Salisburgo 1-1: 21′ rig. Sucic (S), 42′ rig. Rakitic

Lille-Wolfsburg 0-0

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo G

Salisburgo 1, Siviglia 1, Wolfsburgo 1, Lille 1

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo H

Malmoe-Juventus 0-3: 23′ Alex Sandro, 45′ Dybala, 46′ Morata

Chelsea-Zenit San Pietroburgo 1-0: 69′ Lukaku

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo H

Juventus 3, Chelsea 3, Zenit 0, Malmoe 0

Migliori Bookmakers AAMS