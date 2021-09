Video Gol Highlights Villarreal-Atalanta 2-2: Sintesi 14-9-2021

Video Gol e Highlights Villarreal-Atalanta 2-2, 1° Giornata Gruppo F Champions League: la sblocca Freuler, rimontano Trigueros e Danjuma, la chiude Gosens, espulso Coquelin

Finisce con un pareggio rocambolesco la sfida all’Estadio de la Ceramica di Vila-real tra Villarreal e Atalanta nella prima giornata del Gruppo F di Champions League.

Succede di tutto e di più tra due squadre volenterose di portare a casa il risultato, che hanno dato tutto in campo con prestazioni convincenti, ma si sono dovute accontentare di dividersi un punto a testa in apertura della propria stagione europea.

Sintesi di Villarreal-Atalanta 2-2

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva, pressano in maniera asfissiante gli avversari e poi ripartono in contropiede con grande velocità.

Al 6′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Freuler, che sfrutta la sponda di Zapata sul cross di Zappacosta.

⚫️🔵 Freuler blasts Atalanta ahead at Villarreal!#UCL pic.twitter.com/Q5R6GWdoiR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021

Solo dopo il tentativo di Gosens, che impegna Rulli con una grandissima parata, i padroni di casa finalmente provano ad alzare il baricentro, reagire con rabbia ed orgoglio e farsi vedere in attacco con Trigueros, sul quale Musso non ha difficoltà, così come sulla conclusione di Moreno.

Al 39′ minuto i padroni di casa trovano il pareggio con Trigueros al termine di una bella azione corale molto prolungata.

🟡 Manu Trigueros fires Villarreal level against Atalanta 💪#UCL pic.twitter.com/bWIyeMYLJf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021

Nel finale gli ospiti accusano il colpo e rischiano di affondare, ma possono ringraziare un superlativo Musso, che alza la saracinesca ancora su Moreno.

Non cambia molto il copione della partita anche nel secondo tempo, disputato sempre con grande aggressività da parte degli ospiti e con voglia di far girare la palla con qualità da parte dei padroni di casa.

Dopo una bella respinta di Rulli sulla conclusione di Malinovskyi, gli ospiti sfiorano il gol con Zapata, che viene fermato solo dalla traversa.

Al 73′ minuto i padroni di casa completano la rimonta passando inaspettatamente in vantaggio con Danjuma, che sfrutta al meglio il perfetto assist di Moreno.

Ma gli ospiti non sono morti, si rialzano e pareggiano al 83′ minuto con Gosens, che risolve una mischia al termine di un doppio rimpallo sull’azione di Ilicic e Miranchuk.

Nel finale c’è ancora tempo per l’espulsione di Coquelin al 85′ minuto per doppia ammonizione e per l’assalto finale degli ospiti, grazie all’uomo in più, ma senza produrre pericoli.

Highlights e Video Gol di Villarreal-Atalanta 2-2:

Tabellino di Villarreal-Atalanta 2-2

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (87′ Mario Gaspar); Yeremi Pino, Capoue (61′ Moi Gomez), Dani Parejo, Trigueros (61′ Coquelin); Gerard Moreno, Dia (61′ Danjuma). All. Emery

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (61′ Demiral); Zappacosta, de Roon (70′ Koopmeiners), Freuler, Gosens; Pessina (79′ Miranchuk), Malinovskyi (70′ Pasalic); Zapata (70′ Ilicic). All. Gasperini

Arbitro: Clement TurpinGol: 6′ Freuler (A), 39′ Trigueros (V), 73′ Danjuma (V), 83′ Gosens (A)

Ammoniti: De Roon, Capoue, Gerard Moreno, Yeremi Pino, Coquelin

Espulsi: Coquelin all’84’

