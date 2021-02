Champions League, ottavi di finale: ufficiale Lipsia-Liverpool in campo neutro a Budapest

Lipsia-Liverpool, gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League, si giocherà in campo neutro, precisamente a Budapest.

Il motivo è già stato affrontato in un articolo precedentemente esposto su questo sito. Ma è bene comunque ripeterlo.

Il governo tedesco, sabato scorso, ha vietato i voli dal Regno Unito in Germania, fino al 17 febbraio, per motivazioni legate alla pandemia in atto. Vuole evitare ogni possibile aumento dei contagi, causa le nuove varianti del virus. Perciò per precauzione ha chiesto di vietare il trasferimento dalla Gran Bretagna.

Il Lipsia, precedentemente, avrebbe chiesto al governo una deroga per permettere ai giocatori del Liverpool di potersi trasferire in Germania. Il Governo tedesco non ha voluto fare favori nemmeno a loro.

Si è così arrivati alla necessità di svolgere la partita in una nazione la cui federazione fa parte dell’UEFA. Perciò è stato scelta l’Ungheria quale meta più appropriata all’evento, in particolare nella Puskas Arena di Budapest. L’incontro Lipsia-Liverpool, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League è in programma il prossimo 16 febbraio.

