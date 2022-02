Champions League: le liste UEFA di Juventus e Inter per la fase finale

Champions League, le liste di Juventus ed Inter in vista degli ottavi di finale: sorpresa Chiesa tra i bianconeri, che promuovono Zakaria e Vlahovic. Nell’Inter c’è Gosens.

Si comincia a risentire il profumo di Champions League: la fase ad eliminazione diretta inizierà il prossimo 15 febbraio, con le gare d’andata degli ottavi di finale. Oggi però, le due italiane rimaste in corsa, Inter e Juventus, hanno diramato la lista di calciatori che potranno essere utilizzati nella fase cruciale del torneo.

Nella Juventus sono presenti Vlahovic e Zakaria, i due “botti” del calciomercato invernale. Ma la sorpresa riguarda il nome di Federico Chiesa: infortunato al crociato, l’esterno starà fuori per il resto della stagione. Ciononostante, Allegri ha voluto inserirlo in rosa, tenendo fuori il brasiliano Kaio Jorge.

Nell’Inter sono parimenti presenti i due acquisti di gennaio: Robin Gosens e Felipe Caicedo. Anche il tedesco è alle prese con un infortunio, ma dovrebbe rientrare in campo a breve. Per il resto, nessuna sorpresa: tutti i “big” della rosa di Inzaghi sono in lista.

Champions League: la lista della Juventus

1. WOJCIECH SZCZESNY

2. MATTIA DE SCIGLIO

3. GIORGIO CHIELLINI

4. MATTHIJS DE LIGT

5. ARTHUR

6. DANILO

7. DUSAN VLAHOVIĆ

9. ALVARO MORATA

10. PAULO DYBALA

11. JUAN CUADRADO

12. ALEX SANDRO

14. WESTON MCKENNIE

17. LUCA PELLEGRINI

18. MOISE KEAN

19. LEONARDO BONUCCI

20. FEDERICO BERNARDESCHI

22. FEDERICO CHIESA

23. CARLO PINSOGLIO

24. DANIELE RUGANI

25. ADRIEN RABIOT

27. MANUEL LOCATELLI

28. DENIS ZAKARIA

36. MATTIA PERIN

Champions League: la lista dell’Inter

1. Samir HANDANOVIC

2. Denzel DUMFRIES

5. Roberto GAGLIARDINI

6. Stefan DE VRIJ

7. Alexis SANCHEZ

8. Matias VECINO

9. Edin DZEKO

10. LAUTARO Martinez

13. Andrea RANOCCHIA

14. Ivan PERISIC

18. Robin GOSENS

19. Joaquin CORREA

20. Hakan CALHANOGLU

21. Alex CORDAZ

22. Arturo VIDAL

23. Nicolò BARELLA

32. Federico DIMARCO

33. Danilo D’AMBROSIO

36. Matteo DARMIAN

37. Milan SKRINIAR

77. Marcelo BROZOVIC

88. Felipe CAICEDO

95. Alessandro BASTONI

97. Ionut Andrei RADU

