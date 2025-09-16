Champions League: Kovac elogia la Juventus e Tudor

Champions League - Stadiosport.it

L’allenatore del Borussia Dortmund Nico Kovac ha speso parole di grande rispetto per la Juventus e per il suo amico Igor Tudor, alla vigilia della sfida di Champions League in programma martedì sera all’Allianz Stadium. Nonostante l’ammirazione per i bianconeri, il tecnico croato ha ribadito la volontà della sua squadra di dimostrare la propria forza anche in trasferta.

La Juventus inaugura la propria avventura nella Champions League 2025-26 contro i finalisti dell’edizione 2024, il Borussia Dortmund. In conferenza stampa, Kovac ha analizzato lo stato della sua squadra, reduce come i bianconeri da un impegno di campionato nel weekend:

“Abbiamo fatto passi avanti importanti e vogliamo essere competitivi. Non abbiamo ancora deciso come scenderemo in campo, ma siamo pronti. Dobbiamo valutare il recupero di alcuni giocatori. Ho spiegato che abbiamo una rosa varia: con questo doppio centrocampo abbiamo cinque elementi che possono ricoprire più ruoli. C’è concorrenza interna e dobbiamo trovare il giusto equilibrio”.

Kovac ha sottolineato come il fattore campo rappresenti un vantaggio per la Juventus:

“Giochiamo in trasferta e questo sarà un punto a favore per loro. Ci saranno circa 40.000 tifosi a spingere la squadra. Dovremo resistere alla pressione del pubblico. Abbiamo già visto la qualità di questo gruppo quando li abbiamo affrontati a Dortmund: hanno una rosa forte e con grande potenziale, ma domani vogliamo dimostrare di avere la qualità per imporci anche a Torino”.

Un pensiero non poteva mancare per Tudor, protagonista della qualificazione della Juventus in Champions dopo aver preso il posto di Thiago Motta nella scorsa stagione:

“Domani sarà bello affrontare Igor. La sua carriera da allenatore non mi sorprende affatto. Riuscire a portare la Juventus in Champions è stato un risultato eccezionale e ha fatto molto bene anche in Francia. La Juve ha tanti ottimi giocatori, vedremo come andrà domani”.