Champions League, Chivu carica l’Inter: “Contro lo Slavia voglio una squadra dominante”

L’Inter torna in campo a San Siro per la seconda sfida della fase a gironi di Champions League contro lo Slavia Praga, con fischio d’inizio alle 21.00. Dopo il successo esterno per 2-0 contro l’Ajax all’esordio, i nerazzurri partono favoriti, ma il tecnico Cristian Chivu predica massima concentrazione.

“Questa è una tipica partita di Champions League, l’avversario è sempre complicato. Dobbiamo capire i momenti della gara e cercare di essere dominanti”, ha dichiarato l’allenatore a Sky Sport Italia nel prepartita.

Le scelte di formazione

Per il match contro i cechi, Chivu ha deciso di schierare dal primo minuto Piotr Zielinski e Petar Sucic a centrocampo insieme ad Hakan Calhanoglu, mentre in difesa ha preferito Yann Bisseck ad Akanji sul centro-destra della retroguardia a tre.

“Io mi aspetto lo stesso da tutti: che giochino la partita con attenzione e qualità, perché l’hanno dimostrato e la possiedono”, ha sottolineato Chivu, spiegando l’importanza di mantenere alto il livello in ogni reparto.

Il ruolo di Calhanoglu e la crescita del centrocampo

Particolare attenzione è stata riservata ad Hakan Calhanoglu, punto di riferimento della mediana nerazzurra. “È sempre parte del gruppo, parliamo continuamente tra di noi. L’ho visto carico, con grande voglia di essere protagonista. Tutti i centrocampisti hanno alzato il livello e stanno cercando di dare il massimo”, ha detto Chivu.

L’Inter, dunque, si prepara alla sfida con lo Slavia Praga con ambizione e consapevolezza, puntando a confermare il buon avvio europeo e a consolidare il primato nel girone.

