Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo D: Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff avversari Inter

La nuova Inter di Simone Inzaghi si prepara all’esordio in Champions League: inseriti nel Gruppo D insieme a Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol, i nerazzurri hanno come obiettivo minimo il superamento della fase gironi dopo le eliminazioni consecutive degli ultimi tre anni. In queste righe tutto quello che c’è da sapere su calendario, orari e diretta tv delle partite che vedranno protagonista il Biscione nell’edizione 2021-2022 della Coppa Campioni.

Battute Genoa ed Hellas Verona nelle prime due giornate di campionato in Serie A che le sono valse il primo posto in classifica in coabitazione con Lazio, Roma, Napoli e Milan, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara all’esordio in Champions League che la vedrà affrontare, mercoledì 15 alle 21:00, il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I nerazzurri, come detto, hanno come obiettivo minimo il superamento della fase a gironi dopo le eliminazioni consecutive delle tre precedenti edizioni. Inserita nel Gruppo D, la squadra meneghina affronterà le stesse formazioni incontrate lo scorso anno con l’unica eccezione rappresentata dallo Sheriff Tiraspol che prende il posto del Borussia Mönchengladbach.

Champions League, Girone D: calendario, orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Champions League, Girone D: date e orari delle partite

1° giornata (mercoledì 15 settembre – 21:00): Inter-Real Madrid (esclusiva Amazon Prime Video)

1° giornata (mercoledì 15 settembre – 18:45): Sheriff Tiraspol-Shakhtar Donetsk

2° giornata (martedì 28 settembre – 18:45): Shakhtar Donetsk-Inter

2° giornata (martedì 28 settembre – 21:00): Real Madrid-Sheriff Tiraspol

3° giornata (martedì 19 ottobre – 21:00): Inter-Sheriff Tiraspol

3° giornata (martedì 19 ottobre – 21:00): Shakhtar Donetsk-Real Madrid

4° giornata (mercoledì 3 novembre – 18:45): Real Madrid-Shakhtar Donetsk

4° giornata (mercoledì 3 novembre – 21:00): Sheriff Tiraspol-Inter

5° giornata (mercoledì 24 novembre – 18:45): Inter-Shakhtar Donetsk

5° giornata (mercoledì 24 novembre – 21:00): Sheriff Tiraspol-Real Madrid

6° giornata (martedì 7 dicembre – 21:00): Real Madrid-Inter

6° giornata (martedì 7 dicembre – 21:00): Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol

Dove seguire le partite in diretta Tv e Streaming

Come ben si sa la Champions League è un’esclusiva Sky che trasmetterà, fino al 2024, 121 su 137 partite della massima competizione continentale per club. 104 partite saranno invece visibili sulla piattaforma streaming Infinity+ di proprietà del Gruppo Mediaset. Altra via percorribile per assistere allo spettacolo della Champions League è Amazon Prime Video che trasmetterà, in esclusiva di mercoledì, la miglior partita di una squadra italiana durante la fase a gironi e la miglior partita del mercoledì fino alle semifinali.

In chiaro, Canale 5 trasmetterà, durante la fase a gironi, la miglior partita di una squadra italiana che gioca il martedì sera alle 21:00 e tutte le partite del martedì sera fino alle semifinali. Su Canale 5 sarà inoltre visibile anche la finale in programma sabato 28 maggio 2022 allo Stadio San Pietroburgo di San Pietroburgo.

