Champions League 2020-21: liste UEFA di Juventus, Atalanta e Lazio

La Champions League 2021 si appresta ad entrare nella sua fase calda: dal prossimo 16 febbraio i team rimasti in lizza daranno vita agli ottavi di finale, dai quali inizierà una scrematura spietata sino alla finale di Istanbul del 29 maggio.

L’Italia conferma la presenza di ben tre squadre nel blocco delle migliori sedici: Juventus, Atalanta e Lazio, che se la vedranno con Porto, Real e Bayern. Pirlo, Inzaghi e Gasperini dovranno ora selezionare la lista di 25 giocatori da presentare alla UEFA, con la quale si accingeranno poi a disputare il resto della competizione.

Tutte le squadre avranno diritto a un massimo di tre cambi, ma le rose delle italiane non dovrebbero subire variazioni significative, visto che il mercato non ha podotto grossi scossoni. L’unica che dovrà rinunciare al suo capitano “storico” è l’Atalanta, visto che “Papu” Gomez ha lasciato Bergamo in direzione Siviglia, dopo gli attriti avuti con Gasperini. Gli “orobici” lo sostituiranno con Kovalenko che va ad aggiugersi a una rosa già impreziosita dall’arrivo di Maehle, alternativa interscambiabile su ambo le fasce. Tra le altre cessioni, spiccano quella di Mojica all’Elche e Carnesecchi, portiere dell’Under 21, in prestito alla Cremonese.

Juventus: la probabile lista Champions per gli ottavi di finale

1 Szczesny

3 Chiellini

4 De Ligt

5 Arthur

7 Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 McKennie

16 Cuadrado

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

38 Frabotta

41 Fagioli

44 Kulusevski

77 Buffon

La probabile lista della Lazio

LAZIO

1 Strakosha

3 Luiz Felipe/ Mateo Musacchio

4 Patric

6 Leiva

7 Pereira

8 Anderson

10 Luis Alberto

11 Correa

14 Hoedt

16 Parolo

17 Immobile

18 Escalante

20 Caicedo

21 Milinkovic-Savic

25 Reina

26 Stefan Radu

29 Lazzari

32 Cataldi

77 Marusic

92 Akpra Akpro

94 Muriqi

96 Fares

Probabile lista Atalanta

2 Toloi

3 Maehle

6 Palomino

7 Lammers

8 Gosens

9 Muriel

11 Freuler

13 Caldara

15 De Roon

17 Romero

18 Malinovskyi

19 Djimsiti

20 Kovalenko

31 Rossi

32 Pessina

33 Hateboer

57 Sportiello

59 Miranchuck

72 Ilicic

91 Zapata

95 Gollini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS