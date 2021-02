Nuove idee emergono nelle ultime ore sulla cessione dell’Inter da parte di Zhang. Non sarà Bc Partners ad avere la quota di maggioranza, ma emergono altri fondi.

Ora Suning sta aprendo a nuovi fondi, tra cui gli svedesi di Eqt, ma anche Mubadala e Fortress, di cui la prima proviene da Abu Dhabi e fornisce i capitali al Manchester City, oltre a diversi club in giro per il mondo.

Questo è il messaggio filtrato dai canali della formazione nerazzurra:

“Ora per Suning comincia formalmente il secondo round, aperto ad altri fondi. Non è un segreto che gli svedesi di Eqt abbiano dimostrato interesse (e si siano mossi) per entrare nel capitale del club nerazzurro. Come gli americani di Ares Management Corporation e Arctos Sports Partner. Da soli, o anche in tandem, si sono affacciati il newyorchese Fortress e Mubadala. Un fondo sovrano di Abu Dhabi (Emirato da dove arrivano i capitali del Manchester City e di diversi club in giro per il mondo). Spetterà ora a loro spulciare i conti dell’Inter, per capire se e quanto valga la pena investire. Come già hanno fatto per due mesi gli uomini di BC Partners. Una due diligence che si è rivelata più complessa del previsto. Come quasi ogni giorno il presidente Steven Zhang — che non abbandona il sogno di attrarre capitali freschi mantenendo però il controllo della società — s’è confrontato con i dirigenti nerazzurri. Sono stati pagati gli stipendi arretrati della scorsa estate ai giocatori, e trovato un accordo per posticipare quelli di novembre e dicembre. ora l’obiettivo è tenere unito lo spogliatoio in un momento cruciale”.